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تسريبات تكشف عن مفاجآت "آيباد برو" المرتقبة

الشركة الأمريكية تنوي أن تطلق الشهر المقبل إصدارًا جديدًا من حاسبها اللوحي

كشفت تسريبات صحفية جديدة عن المفاجآت والمواصفات المرتقبة في حواسيب "آيباد برو" اللوحية الجديدة المرتقبة من شركة "أبل" الأمريكية.

وأوضح التقرير المنشور عبر وكالة "بلومبرغ" الأمريكية أن أبل تنوي أن تطلق الشهر المقبل إصدارًا جديدًا من حاسبها اللوحي "آيباد برو".

وسيتضمن "آيباد برو" تحديثات واسعة النطاق على أكثر من اتجاه، أبرزها تحسينات كبرى في تقنيات الكاميرا، وترقية وحدات المعالجة المركزية بشريحة "إم 1 إيه آر إم" التي زودت بها "أبل" حواسيب "ماك" المكتبية والمحمولة.

وستوفر "أبل" أيضًا تقنية "ميني ليد" لكاميرات "آيباد برو" لتحسين نسب السطوع والتباين في الصور.

كما سيوفر أيضًا حاسب "آيباد برو" تقنية الاتصال الجديدة "ثندر بولت"، التي تستخدم موصلات مثل "يو إس بي سي"؛ ولكنها تسمح بنقل بيانات أسرع بكثير مع كل الأجهزة المتوافقة معها، مثل حواسيب "ماك" أو شاشات عالية الدقة أو أجهزة تخزين خارجية.

كما سيكون "آيباد برو" أنحف وأخف وزنًا، ليكون مثاليًّا للطلبة عند عودتهم إلى الدراسة بعد فترة انقطاع طويلة؛ بسبب الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

ومن المتوقع أن يبدأ قياس شاشات "آيباد" الجديد بـ7.9 بوصة، وسيصل إلى 11 أو 12 بوصة.

شركة أبل الأمريكية آيباد برو

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تسريبات تكشف عن مفاجآت "آيباد برو" المرتقبة
سبق

كشفت تسريبات صحفية جديدة عن المفاجآت والمواصفات المرتقبة في حواسيب "آيباد برو" اللوحية الجديدة المرتقبة من شركة "أبل" الأمريكية.

وأوضح التقرير المنشور عبر وكالة "بلومبرغ" الأمريكية أن أبل تنوي أن تطلق الشهر المقبل إصدارًا جديدًا من حاسبها اللوحي "آيباد برو".

وسيتضمن "آيباد برو" تحديثات واسعة النطاق على أكثر من اتجاه، أبرزها تحسينات كبرى في تقنيات الكاميرا، وترقية وحدات المعالجة المركزية بشريحة "إم 1 إيه آر إم" التي زودت بها "أبل" حواسيب "ماك" المكتبية والمحمولة.

وستوفر "أبل" أيضًا تقنية "ميني ليد" لكاميرات "آيباد برو" لتحسين نسب السطوع والتباين في الصور.

كما سيوفر أيضًا حاسب "آيباد برو" تقنية الاتصال الجديدة "ثندر بولت"، التي تستخدم موصلات مثل "يو إس بي سي"؛ ولكنها تسمح بنقل بيانات أسرع بكثير مع كل الأجهزة المتوافقة معها، مثل حواسيب "ماك" أو شاشات عالية الدقة أو أجهزة تخزين خارجية.

كما سيكون "آيباد برو" أنحف وأخف وزنًا، ليكون مثاليًّا للطلبة عند عودتهم إلى الدراسة بعد فترة انقطاع طويلة؛ بسبب الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

ومن المتوقع أن يبدأ قياس شاشات "آيباد" الجديد بـ7.9 بوصة، وسيصل إلى 11 أو 12 بوصة.

18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442
01:26 PM

تسريبات تكشف عن مفاجآت "آيباد برو" المرتقبة

الشركة الأمريكية تنوي أن تطلق الشهر المقبل إصدارًا جديدًا من حاسبها اللوحي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تسريبات صحفية جديدة عن المفاجآت والمواصفات المرتقبة في حواسيب "آيباد برو" اللوحية الجديدة المرتقبة من شركة "أبل" الأمريكية.

وأوضح التقرير المنشور عبر وكالة "بلومبرغ" الأمريكية أن أبل تنوي أن تطلق الشهر المقبل إصدارًا جديدًا من حاسبها اللوحي "آيباد برو".

وسيتضمن "آيباد برو" تحديثات واسعة النطاق على أكثر من اتجاه، أبرزها تحسينات كبرى في تقنيات الكاميرا، وترقية وحدات المعالجة المركزية بشريحة "إم 1 إيه آر إم" التي زودت بها "أبل" حواسيب "ماك" المكتبية والمحمولة.

وستوفر "أبل" أيضًا تقنية "ميني ليد" لكاميرات "آيباد برو" لتحسين نسب السطوع والتباين في الصور.

كما سيوفر أيضًا حاسب "آيباد برو" تقنية الاتصال الجديدة "ثندر بولت"، التي تستخدم موصلات مثل "يو إس بي سي"؛ ولكنها تسمح بنقل بيانات أسرع بكثير مع كل الأجهزة المتوافقة معها، مثل حواسيب "ماك" أو شاشات عالية الدقة أو أجهزة تخزين خارجية.

كما سيكون "آيباد برو" أنحف وأخف وزنًا، ليكون مثاليًّا للطلبة عند عودتهم إلى الدراسة بعد فترة انقطاع طويلة؛ بسبب الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

ومن المتوقع أن يبدأ قياس شاشات "آيباد" الجديد بـ7.9 بوصة، وسيصل إلى 11 أو 12 بوصة.

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