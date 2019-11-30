"الجالوق": حكمة الملك سلمان جعلت ما كان مستحيلاً ممكناً

الملك يكمل مسيرة البناء للوطن برُمّته على جبين التاريخ

قال مدير التعليم بمحافظة المخواة علي بن محمد الجالوق: إن أحد أهم صناع المملكة في عصرها الحاضر، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الشغوف بالوطن، المتعطش لتعزيز دوره وتشييد مجده ليسكنه مدارج العلياء ويصنع لوطنه وأمته المجد.

وأضاف في الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين، حكم المملكة: "وهبنا الله وطناً يحكمه ساسة نجباء أودع فيهم من النبوغ السياسي ما نطمئن معه إلى أن لهذا الوطن غده الأجمل ومستقبله الزاهر، قادة يسوسون أحلاماً بعيد أناتها بالحكمة والحزم يصنعون تاريخاً ومجداً، ملكٌ اتقد عقله وأشرقت إرادته وبَرَق تصميمه وارتفع تحديه، وتحمّل مسؤولياته الحاسمة".

وتابع: "في المرحلة الأدق والأخطر التي مر بها الخليج والمنطقة العربية عبرت السفينة ولا تزال تشق طريقها إلى موانئ العز.. ملك منهجه التغييرات التاريخية.. طريقه نحوها حراك لا يهدأ.. بجهد لا يحده مدى.. ملك طاف عواصم الشرق والغرب لتعزيز مكانة الوطن".

وقال: "سيدي سلمان الذي بنى الرياض عاصمة الوطن، وجعل منها لؤلؤة في قلب الصحراء، ها هو اليوم يكمل مسيرة البناء للوطن برمّته على جبين التاريخ.. المتابع لن يجد صعوبة في قراءة سنوات حكم الملك سلمان، فقد تولى الحكم ووصل سدته في ظروف دقيقة ومرحلة صعبة، تكاثر الأعداء وتجاسر الطامعون، لكنه بسيف الحزم وروح العزم وقف في وجوههم بشجاعة الفرسان وحنكة السياسي، فمد يده بابتسامة صدق للصديق وسل سيفه في وجه العدو حين كان الحزم هو الخيار".

وأضاف: "خمس سنوات من الخير والإصلاحات والعمل الدؤوب والقرارات المصيرية والإنجازات والحضور العالمي على مختلف الأصعدة سياسياً واقتصادياً وتنموياً بدأت بإطلاق رؤية طموحة صاحبها قرارات إصلاح وانفتاح على العالم توجت بالأمس القريب برئاسة مجموعة العشرين".

ولفت إلى أن "تأثير الملك سلمان العظيم وكاريزماه الإدارية العظيمة وإيمان الوطن به والثقة العالية في حكمته جعلت ما كان بعيداً يقترب وما كان مستحيلاً ممكناً".