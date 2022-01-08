النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 3068 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 793 خلال الـ24 ساعة الماضية

استئصال ورم بوزن 2 كجم من فخذ "ثمانينية" بمجمع سليمان الحبيب بالعليا

عانت مضاعفات حادة أبرزها فقدان القدرة على الحركة والمشي

تمكّن فريق جراحي متخصّص بمجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا من استئصال ورم زاد وزنه على "2" كجم، وطوله على 30 سم وعرضه 22 سم، من فخذ سيدة تبلغ من العمر "81" عاماً، عانت مضاعفات حادة أبرزها فقدان القدرة على الحركة والمشي.

وقال استشاري جراحة أورام العظام والعضلات والجراحة الترميمية للأطراف السفلية، رئيس الفريق الطبي المعالج للحالة الدكتور إبراهيم صالح الشايجي؛ إن السيدة راجعت المستشفى، وهي تشتكي آلاماً حادة وتورماً في الفخذ وتنملاً في القدم اليسرى، وبعد الاطلاع على تاريخها المرضي أُخضعت لعدة فحوصات دقيقة، وبيّنت صور الأشعة وجود ورم في الفخذ الأيسر بحجم ٣٠ x ٢٢ سم ضاغط على العصب الرئيس للطرف الأيسر، فتم أخذ خزعة من الورم وفحصه فأكّدت النتيجة وجود ورم سرطاني دهني من نوع الساركوما.

وتابع د. الشايجي؛ قائلاً: على الفور تم تشكيل فريق طبي مختص في مثل هذه الحالات ومناقشة الحالة مع استشاري التخدير لتجهيزها للعملية، وبعد التاكد من ملاءمة صحة المريضة، تم اجراء العملية واستئصال الورم بالكامل، ولله الحمد، وتحرير العضلات والعصب الرئيس، وبدأت العملية وانتهت وفق الخطة المرسومة، وكانت حالة المريضة مستقرة تماماً، وتحسنت بسرعة بعد العملية، حيث استطاعت تحريك قدميها في اليوم الأول للعملية، واستعادت قدرتها على المشي في اليوم التالي.

ووصف الجراحة بأنها اتسمت بكثير من التعقيدات بسبب كِبَر حجم الورم وتشعبه، وإحاطته بالعضلات والعصب الرئيس، لكن الفريق الطبي، ولله الحمد، تمكّن من إجرائها بنجاح كبير.

يُذكر أن تخصص جراحة العظام وأورامها، وكذلك زراعة المفاصل الصناعية واحداً من أكثر التخصصات التي تحظى باهتمامٍ بالغٍ في مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، إذ يعمل بالقسم عددٌ من الكفاءات الطبية المتميزة، كما أنه مزودٌ بأحدث الأجهزة الطبية؛ ما يمكنه من تقديم رعاية صحية متكاملة وعالية الجودة لمرضى جراحات العظام والكسور والحوادث، ومَن هم في حاجة إلى إجراء عمليات استبدالٍ للمفاصل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
استئصال ورم بوزن 2 كجم من فخذ "ثمانينية" بمجمع سليمان الحبيب بالعليا
سبق

تمكّن فريق جراحي متخصّص بمجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا من استئصال ورم زاد وزنه على "2" كجم، وطوله على 30 سم وعرضه 22 سم، من فخذ سيدة تبلغ من العمر "81" عاماً، عانت مضاعفات حادة أبرزها فقدان القدرة على الحركة والمشي.

وقال استشاري جراحة أورام العظام والعضلات والجراحة الترميمية للأطراف السفلية، رئيس الفريق الطبي المعالج للحالة الدكتور إبراهيم صالح الشايجي؛ إن السيدة راجعت المستشفى، وهي تشتكي آلاماً حادة وتورماً في الفخذ وتنملاً في القدم اليسرى، وبعد الاطلاع على تاريخها المرضي أُخضعت لعدة فحوصات دقيقة، وبيّنت صور الأشعة وجود ورم في الفخذ الأيسر بحجم ٣٠ x ٢٢ سم ضاغط على العصب الرئيس للطرف الأيسر، فتم أخذ خزعة من الورم وفحصه فأكّدت النتيجة وجود ورم سرطاني دهني من نوع الساركوما.

وتابع د. الشايجي؛ قائلاً: على الفور تم تشكيل فريق طبي مختص في مثل هذه الحالات ومناقشة الحالة مع استشاري التخدير لتجهيزها للعملية، وبعد التاكد من ملاءمة صحة المريضة، تم اجراء العملية واستئصال الورم بالكامل، ولله الحمد، وتحرير العضلات والعصب الرئيس، وبدأت العملية وانتهت وفق الخطة المرسومة، وكانت حالة المريضة مستقرة تماماً، وتحسنت بسرعة بعد العملية، حيث استطاعت تحريك قدميها في اليوم الأول للعملية، واستعادت قدرتها على المشي في اليوم التالي.

ووصف الجراحة بأنها اتسمت بكثير من التعقيدات بسبب كِبَر حجم الورم وتشعبه، وإحاطته بالعضلات والعصب الرئيس، لكن الفريق الطبي، ولله الحمد، تمكّن من إجرائها بنجاح كبير.

يُذكر أن تخصص جراحة العظام وأورامها، وكذلك زراعة المفاصل الصناعية واحداً من أكثر التخصصات التي تحظى باهتمامٍ بالغٍ في مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، إذ يعمل بالقسم عددٌ من الكفاءات الطبية المتميزة، كما أنه مزودٌ بأحدث الأجهزة الطبية؛ ما يمكنه من تقديم رعاية صحية متكاملة وعالية الجودة لمرضى جراحات العظام والكسور والحوادث، ومَن هم في حاجة إلى إجراء عمليات استبدالٍ للمفاصل.

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
10:36 AM

استئصال ورم بوزن 2 كجم من فخذ "ثمانينية" بمجمع سليمان الحبيب بالعليا

عانت مضاعفات حادة أبرزها فقدان القدرة على الحركة والمشي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
335

تمكّن فريق جراحي متخصّص بمجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا من استئصال ورم زاد وزنه على "2" كجم، وطوله على 30 سم وعرضه 22 سم، من فخذ سيدة تبلغ من العمر "81" عاماً، عانت مضاعفات حادة أبرزها فقدان القدرة على الحركة والمشي.

وقال استشاري جراحة أورام العظام والعضلات والجراحة الترميمية للأطراف السفلية، رئيس الفريق الطبي المعالج للحالة الدكتور إبراهيم صالح الشايجي؛ إن السيدة راجعت المستشفى، وهي تشتكي آلاماً حادة وتورماً في الفخذ وتنملاً في القدم اليسرى، وبعد الاطلاع على تاريخها المرضي أُخضعت لعدة فحوصات دقيقة، وبيّنت صور الأشعة وجود ورم في الفخذ الأيسر بحجم ٣٠ x ٢٢ سم ضاغط على العصب الرئيس للطرف الأيسر، فتم أخذ خزعة من الورم وفحصه فأكّدت النتيجة وجود ورم سرطاني دهني من نوع الساركوما.

وتابع د. الشايجي؛ قائلاً: على الفور تم تشكيل فريق طبي مختص في مثل هذه الحالات ومناقشة الحالة مع استشاري التخدير لتجهيزها للعملية، وبعد التاكد من ملاءمة صحة المريضة، تم اجراء العملية واستئصال الورم بالكامل، ولله الحمد، وتحرير العضلات والعصب الرئيس، وبدأت العملية وانتهت وفق الخطة المرسومة، وكانت حالة المريضة مستقرة تماماً، وتحسنت بسرعة بعد العملية، حيث استطاعت تحريك قدميها في اليوم الأول للعملية، واستعادت قدرتها على المشي في اليوم التالي.

ووصف الجراحة بأنها اتسمت بكثير من التعقيدات بسبب كِبَر حجم الورم وتشعبه، وإحاطته بالعضلات والعصب الرئيس، لكن الفريق الطبي، ولله الحمد، تمكّن من إجرائها بنجاح كبير.

يُذكر أن تخصص جراحة العظام وأورامها، وكذلك زراعة المفاصل الصناعية واحداً من أكثر التخصصات التي تحظى باهتمامٍ بالغٍ في مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، إذ يعمل بالقسم عددٌ من الكفاءات الطبية المتميزة، كما أنه مزودٌ بأحدث الأجهزة الطبية؛ ما يمكنه من تقديم رعاية صحية متكاملة وعالية الجودة لمرضى جراحات العظام والكسور والحوادث، ومَن هم في حاجة إلى إجراء عمليات استبدالٍ للمفاصل.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,323
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,314
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,717
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,626

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة