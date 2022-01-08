استئصال ورم بوزن 2 كجم من فخذ "ثمانينية" بمجمع سليمان الحبيب بالعليا

عانت مضاعفات حادة أبرزها فقدان القدرة على الحركة والمشي

تمكّن فريق جراحي متخصّص بمجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا من استئصال ورم زاد وزنه على "2" كجم، وطوله على 30 سم وعرضه 22 سم، من فخذ سيدة تبلغ من العمر "81" عاماً، عانت مضاعفات حادة أبرزها فقدان القدرة على الحركة والمشي.

وقال استشاري جراحة أورام العظام والعضلات والجراحة الترميمية للأطراف السفلية، رئيس الفريق الطبي المعالج للحالة الدكتور إبراهيم صالح الشايجي؛ إن السيدة راجعت المستشفى، وهي تشتكي آلاماً حادة وتورماً في الفخذ وتنملاً في القدم اليسرى، وبعد الاطلاع على تاريخها المرضي أُخضعت لعدة فحوصات دقيقة، وبيّنت صور الأشعة وجود ورم في الفخذ الأيسر بحجم ٣٠ x ٢٢ سم ضاغط على العصب الرئيس للطرف الأيسر، فتم أخذ خزعة من الورم وفحصه فأكّدت النتيجة وجود ورم سرطاني دهني من نوع الساركوما.

وتابع د. الشايجي؛ قائلاً: على الفور تم تشكيل فريق طبي مختص في مثل هذه الحالات ومناقشة الحالة مع استشاري التخدير لتجهيزها للعملية، وبعد التاكد من ملاءمة صحة المريضة، تم اجراء العملية واستئصال الورم بالكامل، ولله الحمد، وتحرير العضلات والعصب الرئيس، وبدأت العملية وانتهت وفق الخطة المرسومة، وكانت حالة المريضة مستقرة تماماً، وتحسنت بسرعة بعد العملية، حيث استطاعت تحريك قدميها في اليوم الأول للعملية، واستعادت قدرتها على المشي في اليوم التالي.

ووصف الجراحة بأنها اتسمت بكثير من التعقيدات بسبب كِبَر حجم الورم وتشعبه، وإحاطته بالعضلات والعصب الرئيس، لكن الفريق الطبي، ولله الحمد، تمكّن من إجرائها بنجاح كبير.

يُذكر أن تخصص جراحة العظام وأورامها، وكذلك زراعة المفاصل الصناعية واحداً من أكثر التخصصات التي تحظى باهتمامٍ بالغٍ في مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، إذ يعمل بالقسم عددٌ من الكفاءات الطبية المتميزة، كما أنه مزودٌ بأحدث الأجهزة الطبية؛ ما يمكنه من تقديم رعاية صحية متكاملة وعالية الجودة لمرضى جراحات العظام والكسور والحوادث، ومَن هم في حاجة إلى إجراء عمليات استبدالٍ للمفاصل.