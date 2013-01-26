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النفط يصعد بدعم من آمال التحفيز المالي الأمريكي وقلق بشأن الإمدادات

سجلت عقود خام "برنت" القياسي عند التسوية 55.88 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط نحو واحد بالمائة، يوم الاثنين، بدعم من تفاؤل يحيط بخطط التحفيز المالي في الولايات المتحدة وقلق بشأن الإمدادات، حسب روسيا اليوم.

وتفصيلاً، أفادت وكالة "رويترز"، بأن المكاسب تقيدت من جراء مخاوف إزاء الطلب أثارتها موجة جديدة من إجراءات العزل العام لاحتواء فيروس كورونا.

وأنهت عقود خام "برنت" القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 47 سنتًا، أو 0.9 بالمائة، لتسجل عند التسوية 55.88 دولار للبرميل في حين أغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 50 سنتًا، أو واحدا بالمائة، عند 52.77 دولار للبرميل.

وقالت شركة "بترو لوجيستكس" المتخصصة في تتبع ناقلات النفط، إن امتثال منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها لتخفيضات الإنتاج في يناير يبلغ في المتوسط 85 بالمائة. وتوحي البيانات بأن المجموعة المعروفة باسم "أوبك+" حسنت التزامها بقيود الإمدادات التي تعهدت بها.

ومن ناحية أخرى، فرضت دول أوروبية قيودًا مشددة لوقف انتشار فيروس كورونا، بينما أعلنت الصين عن زيادة في الإصابات الجديدة بالفيروس وهو ما يلقي شكوكًا على آفاق الطلب في أكبر مستهلك للطاقة في العالم.

ورفع بنك باركليز توقعاته لسعر النفط للعام 2021، لكنه قال إن تزايد الإصابات بالفيروس في الصين قد يُسهم في تراجعات للأسعار في الأجل القصير.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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النفط يصعد بدعم من آمال التحفيز المالي الأمريكي وقلق بشأن الإمدادات
سبق

ارتفعت أسعار النفط نحو واحد بالمائة، يوم الاثنين، بدعم من تفاؤل يحيط بخطط التحفيز المالي في الولايات المتحدة وقلق بشأن الإمدادات، حسب روسيا اليوم.

وتفصيلاً، أفادت وكالة "رويترز"، بأن المكاسب تقيدت من جراء مخاوف إزاء الطلب أثارتها موجة جديدة من إجراءات العزل العام لاحتواء فيروس كورونا.

وأنهت عقود خام "برنت" القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 47 سنتًا، أو 0.9 بالمائة، لتسجل عند التسوية 55.88 دولار للبرميل في حين أغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 50 سنتًا، أو واحدا بالمائة، عند 52.77 دولار للبرميل.

وقالت شركة "بترو لوجيستكس" المتخصصة في تتبع ناقلات النفط، إن امتثال منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها لتخفيضات الإنتاج في يناير يبلغ في المتوسط 85 بالمائة. وتوحي البيانات بأن المجموعة المعروفة باسم "أوبك+" حسنت التزامها بقيود الإمدادات التي تعهدت بها.

ومن ناحية أخرى، فرضت دول أوروبية قيودًا مشددة لوقف انتشار فيروس كورونا، بينما أعلنت الصين عن زيادة في الإصابات الجديدة بالفيروس وهو ما يلقي شكوكًا على آفاق الطلب في أكبر مستهلك للطاقة في العالم.

ورفع بنك باركليز توقعاته لسعر النفط للعام 2021، لكنه قال إن تزايد الإصابات بالفيروس في الصين قد يُسهم في تراجعات للأسعار في الأجل القصير.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
01:24 AM

النفط يصعد بدعم من آمال التحفيز المالي الأمريكي وقلق بشأن الإمدادات

سجلت عقود خام "برنت" القياسي عند التسوية 55.88 دولار للبرميل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط نحو واحد بالمائة، يوم الاثنين، بدعم من تفاؤل يحيط بخطط التحفيز المالي في الولايات المتحدة وقلق بشأن الإمدادات، حسب روسيا اليوم.

وتفصيلاً، أفادت وكالة "رويترز"، بأن المكاسب تقيدت من جراء مخاوف إزاء الطلب أثارتها موجة جديدة من إجراءات العزل العام لاحتواء فيروس كورونا.

وأنهت عقود خام "برنت" القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 47 سنتًا، أو 0.9 بالمائة، لتسجل عند التسوية 55.88 دولار للبرميل في حين أغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 50 سنتًا، أو واحدا بالمائة، عند 52.77 دولار للبرميل.

وقالت شركة "بترو لوجيستكس" المتخصصة في تتبع ناقلات النفط، إن امتثال منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها لتخفيضات الإنتاج في يناير يبلغ في المتوسط 85 بالمائة. وتوحي البيانات بأن المجموعة المعروفة باسم "أوبك+" حسنت التزامها بقيود الإمدادات التي تعهدت بها.

ومن ناحية أخرى، فرضت دول أوروبية قيودًا مشددة لوقف انتشار فيروس كورونا، بينما أعلنت الصين عن زيادة في الإصابات الجديدة بالفيروس وهو ما يلقي شكوكًا على آفاق الطلب في أكبر مستهلك للطاقة في العالم.

ورفع بنك باركليز توقعاته لسعر النفط للعام 2021، لكنه قال إن تزايد الإصابات بالفيروس في الصين قد يُسهم في تراجعات للأسعار في الأجل القصير.

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