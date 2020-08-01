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مواطنون بالعيص يطالبون بحلول عاجلة لإنهاء انقطاعات التيار المتكررة

بعد تعرّض المراكز لهطول أمطار ورياح شديدة أدّت إلى سقوط بعض الأعمدة

شهدت بعض قرى ومراكز محافظة العيص التابعة لمنطقة المدينة المنورة خصوصاً قرية أمتان ومجيرا والمرامية وبعض القرى القريبة منها انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي بعد تعرض المركز لهطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف ورياح شديدة أدّت إلى سقوط بعض الأعمدة والزنك والهناجر.

وقال بعض المواطنين إنهم عاشوا في معاناة صعبة خصوصاً مع ارتفاع درجة الحرارة مع انقطاعات للتيار الكهربائي، مؤكدين أن انقطاعات التيار يحصل بشكل متكرر، ويوجد ضعف وانخفاض شديد في معدل قياس التيار الكهربائي، مما ألحق خسائر مادية ومعنوية لهم؛ نتيجة تعطل أجهزة التكييف والتبريد وأجهزة تخزين المواد الغذائية.

وأشاروا إلى أنه تم رفع عدة بلاغات لشركة الكهرباء، مطالبين الجهات المختصة بإيجاد حلول سريعة وعاجلة لهذه المعاناة، وحل تلك الانقطاعات، خاصةً مع موسم الصيف وارتفاع درجة الحرارة.

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مواطنون بالعيص يطالبون بحلول عاجلة لإنهاء انقطاعات التيار المتكررة
سبق

شهدت بعض قرى ومراكز محافظة العيص التابعة لمنطقة المدينة المنورة خصوصاً قرية أمتان ومجيرا والمرامية وبعض القرى القريبة منها انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي بعد تعرض المركز لهطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف ورياح شديدة أدّت إلى سقوط بعض الأعمدة والزنك والهناجر.

وقال بعض المواطنين إنهم عاشوا في معاناة صعبة خصوصاً مع ارتفاع درجة الحرارة مع انقطاعات للتيار الكهربائي، مؤكدين أن انقطاعات التيار يحصل بشكل متكرر، ويوجد ضعف وانخفاض شديد في معدل قياس التيار الكهربائي، مما ألحق خسائر مادية ومعنوية لهم؛ نتيجة تعطل أجهزة التكييف والتبريد وأجهزة تخزين المواد الغذائية.

وأشاروا إلى أنه تم رفع عدة بلاغات لشركة الكهرباء، مطالبين الجهات المختصة بإيجاد حلول سريعة وعاجلة لهذه المعاناة، وحل تلك الانقطاعات، خاصةً مع موسم الصيف وارتفاع درجة الحرارة.

01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
06:23 PM

مواطنون بالعيص يطالبون بحلول عاجلة لإنهاء انقطاعات التيار المتكررة

بعد تعرّض المراكز لهطول أمطار ورياح شديدة أدّت إلى سقوط بعض الأعمدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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شهدت بعض قرى ومراكز محافظة العيص التابعة لمنطقة المدينة المنورة خصوصاً قرية أمتان ومجيرا والمرامية وبعض القرى القريبة منها انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي بعد تعرض المركز لهطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف ورياح شديدة أدّت إلى سقوط بعض الأعمدة والزنك والهناجر.

وقال بعض المواطنين إنهم عاشوا في معاناة صعبة خصوصاً مع ارتفاع درجة الحرارة مع انقطاعات للتيار الكهربائي، مؤكدين أن انقطاعات التيار يحصل بشكل متكرر، ويوجد ضعف وانخفاض شديد في معدل قياس التيار الكهربائي، مما ألحق خسائر مادية ومعنوية لهم؛ نتيجة تعطل أجهزة التكييف والتبريد وأجهزة تخزين المواد الغذائية.

وأشاروا إلى أنه تم رفع عدة بلاغات لشركة الكهرباء، مطالبين الجهات المختصة بإيجاد حلول سريعة وعاجلة لهذه المعاناة، وحل تلك الانقطاعات، خاصةً مع موسم الصيف وارتفاع درجة الحرارة.

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