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فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة يُنهي معاناة مريض من ورم

نجح في استئصاله بالقناة العصبية للفقرات العنقية

أنهى فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله في بيشة معاناة مريض، يبلغ من العمر 42 عامًا، من ورم حميد. ونجح الفريق الطبي في استئصال الورم بالكامل.

وكان المريض يعاني من عدم اتزان في المشي، وضَعْف في حركة اليدين؛ أُدخل إثرهما المستشفى. وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود ورم حميد في القناة العصبية للفقرات العنقية؛ فأُدخل المريض غرفة العمليات، وتم إجراء عملية جراحية عاجلة، واستئصال الورم بالكامل، وتكللت بالنجاح، وخرج المريض من المستشفى وهو بصحة جيدة.

يُذكر أن مستشفى الملك عبدالله ببيشة يعد المستشفى المرجعي الأول بصحة بيشة، ويقدم خدماته لسكان المحافظات التابعة لها، وتبلغ سعته السريرية 365 سريرًا.

مستشفى الملك عبدالله بيشة

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فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة يُنهي معاناة مريض من ورم
سبق

أنهى فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله في بيشة معاناة مريض، يبلغ من العمر 42 عامًا، من ورم حميد. ونجح الفريق الطبي في استئصال الورم بالكامل.

وكان المريض يعاني من عدم اتزان في المشي، وضَعْف في حركة اليدين؛ أُدخل إثرهما المستشفى. وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود ورم حميد في القناة العصبية للفقرات العنقية؛ فأُدخل المريض غرفة العمليات، وتم إجراء عملية جراحية عاجلة، واستئصال الورم بالكامل، وتكللت بالنجاح، وخرج المريض من المستشفى وهو بصحة جيدة.

يُذكر أن مستشفى الملك عبدالله ببيشة يعد المستشفى المرجعي الأول بصحة بيشة، ويقدم خدماته لسكان المحافظات التابعة لها، وتبلغ سعته السريرية 365 سريرًا.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
08:20 PM

فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة يُنهي معاناة مريض من ورم

نجح في استئصاله بالقناة العصبية للفقرات العنقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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أنهى فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله في بيشة معاناة مريض، يبلغ من العمر 42 عامًا، من ورم حميد. ونجح الفريق الطبي في استئصال الورم بالكامل.

وكان المريض يعاني من عدم اتزان في المشي، وضَعْف في حركة اليدين؛ أُدخل إثرهما المستشفى. وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود ورم حميد في القناة العصبية للفقرات العنقية؛ فأُدخل المريض غرفة العمليات، وتم إجراء عملية جراحية عاجلة، واستئصال الورم بالكامل، وتكللت بالنجاح، وخرج المريض من المستشفى وهو بصحة جيدة.

يُذكر أن مستشفى الملك عبدالله ببيشة يعد المستشفى المرجعي الأول بصحة بيشة، ويقدم خدماته لسكان المحافظات التابعة لها، وتبلغ سعته السريرية 365 سريرًا.

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