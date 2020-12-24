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المنشطات تجري فحوصًا على عددٍ من لاعبي الهلال .. قبل لقاء الفتح

أدى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال ،اليوم الخميس، مرانه الرئيـس، استعدادًا لمواجهة ضيفه "الفتح"، السبت المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن لقاءات الجولة الرابعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقد أجرى قائد الفريق "سلمان الفرج" جلسة علاجية، حيث سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لمدة أسبوع، فيما واصل الثنائي "محمد كنو وناصر الدوسري" برامجهما العلاجية والتأهيلية.

ووجدت لجنة الرقابة على المنشطات اليوم في تدريبات الفريق، حيث أجرت فحوصًا على عددٍ من لاعبي الفريق.

الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المنشطات تجري فحوصًا على عددٍ من لاعبي الهلال .. قبل لقاء الفتح
سبق

أدى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال ،اليوم الخميس، مرانه الرئيـس، استعدادًا لمواجهة ضيفه "الفتح"، السبت المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن لقاءات الجولة الرابعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقد أجرى قائد الفريق "سلمان الفرج" جلسة علاجية، حيث سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لمدة أسبوع، فيما واصل الثنائي "محمد كنو وناصر الدوسري" برامجهما العلاجية والتأهيلية.

ووجدت لجنة الرقابة على المنشطات اليوم في تدريبات الفريق، حيث أجرت فحوصًا على عددٍ من لاعبي الفريق.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
10:50 PM

المنشطات تجري فحوصًا على عددٍ من لاعبي الهلال .. قبل لقاء الفتح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال ،اليوم الخميس، مرانه الرئيـس، استعدادًا لمواجهة ضيفه "الفتح"، السبت المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن لقاءات الجولة الرابعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقد أجرى قائد الفريق "سلمان الفرج" جلسة علاجية، حيث سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لمدة أسبوع، فيما واصل الثنائي "محمد كنو وناصر الدوسري" برامجهما العلاجية والتأهيلية.

ووجدت لجنة الرقابة على المنشطات اليوم في تدريبات الفريق، حيث أجرت فحوصًا على عددٍ من لاعبي الفريق.

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