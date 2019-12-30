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خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمفتي والعلماء وجمعاً من المواطنين

أنصتوا لتلاوة آيات من القرآن الكريم وتشرّفوا بالسلام على الملك

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، الأمراء، ومفتي عام المملكة، والعلماء، وجمعاً من المواطنين الذين قَدِموا للسلام عليه.

في بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرّف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال، الأمير سعد بن عبدالله بن تركي، الأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن، الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير تركي بن فهد بن جلوي، الأمير نواف بن محمد بن عبدالله، الأمير فهد بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد، الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن مشاري، الأمير عبدالمحسن بن عبدالله بن عبدالرحمن، الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا، الأمير خالد بن ثنيان بن محمد، الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، الأمير فهد بن سعد بن تركي، الأمير سعود بن عبدالله بن محمد، الأمير سعود بن عبدالله بن فرحان، الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن ناصر بن فرحان، الأمير سعود بن فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير خالد بن فيصل بن بندر بن خالد بن عبدالعزيز، الأمير محمد بن نايف بن عبدالله، الأمير سعود بن فيصل بن فرحان، الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن بدر بن جلوي.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الامراء مفتي عام المملكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمفتي والعلماء وجمعاً من المواطنين
سبق

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، الأمراء، ومفتي عام المملكة، والعلماء، وجمعاً من المواطنين الذين قَدِموا للسلام عليه.

في بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرّف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال، الأمير سعد بن عبدالله بن تركي، الأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن، الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير تركي بن فهد بن جلوي، الأمير نواف بن محمد بن عبدالله، الأمير فهد بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد، الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن مشاري، الأمير عبدالمحسن بن عبدالله بن عبدالرحمن، الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا، الأمير خالد بن ثنيان بن محمد، الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، الأمير فهد بن سعد بن تركي، الأمير سعود بن عبدالله بن محمد، الأمير سعود بن عبدالله بن فرحان، الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن ناصر بن فرحان، الأمير سعود بن فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير خالد بن فيصل بن بندر بن خالد بن عبدالعزيز، الأمير محمد بن نايف بن عبدالله، الأمير سعود بن فيصل بن فرحان، الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن بدر بن جلوي.

30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441
01:42 PM

خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمفتي والعلماء وجمعاً من المواطنين

أنصتوا لتلاوة آيات من القرآن الكريم وتشرّفوا بالسلام على الملك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، الأمراء، ومفتي عام المملكة، والعلماء، وجمعاً من المواطنين الذين قَدِموا للسلام عليه.

في بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرّف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال، الأمير سعد بن عبدالله بن تركي، الأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن، الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير تركي بن فهد بن جلوي، الأمير نواف بن محمد بن عبدالله، الأمير فهد بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد، الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن مشاري، الأمير عبدالمحسن بن عبدالله بن عبدالرحمن، الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا، الأمير خالد بن ثنيان بن محمد، الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، الأمير فهد بن سعد بن تركي، الأمير سعود بن عبدالله بن محمد، الأمير سعود بن عبدالله بن فرحان، الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن ناصر بن فرحان، الأمير سعود بن فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير خالد بن فيصل بن بندر بن خالد بن عبدالعزيز، الأمير محمد بن نايف بن عبدالله، الأمير سعود بن فيصل بن فرحان، الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن بدر بن جلوي.

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