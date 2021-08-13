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فصل موظف سعودي بسبب تطبيق "توكلنا".. و"سبق" تكشف التفاصيل

"الموارد البشرية" أكدت وقوفها على جميع أطراف القضية

كشفت "سبق" تفاصيل قيام إحدى الشركات بفصل موظف سعودي بسبب مسؤول "مقيم"، رفض الموظف السعودي إدخاله بعد رفض المسؤول إبراز تطبيق "توكلنا" قبل دخوله مقر الشركة.

وقال الموظف في حديثه لـ"سبق": "أنا أعمل موظف استقبال في الشركة منذ نحو 5 سنوات، وتجدَّد عقدي مؤخرًا للسنة السادسة، ومن مدة وهم يحاولون أن يضللوني، وطلبوا مني التوقيع على استقالة ورفضت".

وأضاف: "أنا أعمل بقطاع خاص منذ خمس سنوات، وهناك مسؤول دائمًا ما يتلفظ عليَّ، ولدي شهود بذلك، ويأمرني بتنظيف أحد الممرات بالشركة بحجة أنه مسؤوليتي، وأثناء ذلك بدأت أتعب نفسيًّا، وتحمَّلت كل ذلك بسبب لقمة عيشي أنا وأسرتي".

وقال: "بحكم عملي في الاستقبال، ووفق تعميمات الدولة التي تنص على عدم دخول أي شخص أي جهة إلا بعد إظهار تطبيق توكلنا، والتزامي بالتوجيهات، حضر المسؤول (المقيم)، وطلبتُ منه إظهار توكلنا، فبدأ يسألني باستهزاء عمَّن وضع النظام ولماذا تُدقِّق؟ فذكرت له أن النظام ينص على ذلك، وأشرت له إلى لوحة توكلنا؛ فاستاء مني، وبلهجة عنيفة قال: اليوم سنتخذ في حقك إجراء. وبعدها بساعات صدر قرار فصلي".

وأضاف: "أنا موظف بسيط، وأُنفِّذ توجيهات دولتي وولاة أمري. عمري قرابة الـ٣٥ عامًا، وأعول أسرة، ولدي أطفال. فمن ينصفني إذا كان خطئي فقط هو امتثالي لنظام نصت عليه قوانين بلدي؟!".

وقال: "لدي إثبات بالواقعة، سأُظهره للجهات الرسمية في حال طلبها".

"سبق" تواصلت مع المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية سعد آل حماد، الذي أكد وقوف الوزارة على جميع أطراف القضية للتحقق من ذلك.

ودعا في الوقت نفسه إلى الإبلاغ عن أي مخالفة في سوق العمل عبر تطبيق (معًا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال على الرقم (19911).

تطبيق توكلنا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فصل موظف سعودي بسبب تطبيق "توكلنا".. و"سبق" تكشف التفاصيل
سبق

كشفت "سبق" تفاصيل قيام إحدى الشركات بفصل موظف سعودي بسبب مسؤول "مقيم"، رفض الموظف السعودي إدخاله بعد رفض المسؤول إبراز تطبيق "توكلنا" قبل دخوله مقر الشركة.

وقال الموظف في حديثه لـ"سبق": "أنا أعمل موظف استقبال في الشركة منذ نحو 5 سنوات، وتجدَّد عقدي مؤخرًا للسنة السادسة، ومن مدة وهم يحاولون أن يضللوني، وطلبوا مني التوقيع على استقالة ورفضت".

وأضاف: "أنا أعمل بقطاع خاص منذ خمس سنوات، وهناك مسؤول دائمًا ما يتلفظ عليَّ، ولدي شهود بذلك، ويأمرني بتنظيف أحد الممرات بالشركة بحجة أنه مسؤوليتي، وأثناء ذلك بدأت أتعب نفسيًّا، وتحمَّلت كل ذلك بسبب لقمة عيشي أنا وأسرتي".

وقال: "بحكم عملي في الاستقبال، ووفق تعميمات الدولة التي تنص على عدم دخول أي شخص أي جهة إلا بعد إظهار تطبيق توكلنا، والتزامي بالتوجيهات، حضر المسؤول (المقيم)، وطلبتُ منه إظهار توكلنا، فبدأ يسألني باستهزاء عمَّن وضع النظام ولماذا تُدقِّق؟ فذكرت له أن النظام ينص على ذلك، وأشرت له إلى لوحة توكلنا؛ فاستاء مني، وبلهجة عنيفة قال: اليوم سنتخذ في حقك إجراء. وبعدها بساعات صدر قرار فصلي".

وأضاف: "أنا موظف بسيط، وأُنفِّذ توجيهات دولتي وولاة أمري. عمري قرابة الـ٣٥ عامًا، وأعول أسرة، ولدي أطفال. فمن ينصفني إذا كان خطئي فقط هو امتثالي لنظام نصت عليه قوانين بلدي؟!".

وقال: "لدي إثبات بالواقعة، سأُظهره للجهات الرسمية في حال طلبها".

"سبق" تواصلت مع المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية سعد آل حماد، الذي أكد وقوف الوزارة على جميع أطراف القضية للتحقق من ذلك.

ودعا في الوقت نفسه إلى الإبلاغ عن أي مخالفة في سوق العمل عبر تطبيق (معًا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال على الرقم (19911).

13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443
09:33 PM

فصل موظف سعودي بسبب تطبيق "توكلنا".. و"سبق" تكشف التفاصيل

"الموارد البشرية" أكدت وقوفها على جميع أطراف القضية

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عبدالله السالم - الدمام
37
34,607

كشفت "سبق" تفاصيل قيام إحدى الشركات بفصل موظف سعودي بسبب مسؤول "مقيم"، رفض الموظف السعودي إدخاله بعد رفض المسؤول إبراز تطبيق "توكلنا" قبل دخوله مقر الشركة.

وقال الموظف في حديثه لـ"سبق": "أنا أعمل موظف استقبال في الشركة منذ نحو 5 سنوات، وتجدَّد عقدي مؤخرًا للسنة السادسة، ومن مدة وهم يحاولون أن يضللوني، وطلبوا مني التوقيع على استقالة ورفضت".

وأضاف: "أنا أعمل بقطاع خاص منذ خمس سنوات، وهناك مسؤول دائمًا ما يتلفظ عليَّ، ولدي شهود بذلك، ويأمرني بتنظيف أحد الممرات بالشركة بحجة أنه مسؤوليتي، وأثناء ذلك بدأت أتعب نفسيًّا، وتحمَّلت كل ذلك بسبب لقمة عيشي أنا وأسرتي".

وقال: "بحكم عملي في الاستقبال، ووفق تعميمات الدولة التي تنص على عدم دخول أي شخص أي جهة إلا بعد إظهار تطبيق توكلنا، والتزامي بالتوجيهات، حضر المسؤول (المقيم)، وطلبتُ منه إظهار توكلنا، فبدأ يسألني باستهزاء عمَّن وضع النظام ولماذا تُدقِّق؟ فذكرت له أن النظام ينص على ذلك، وأشرت له إلى لوحة توكلنا؛ فاستاء مني، وبلهجة عنيفة قال: اليوم سنتخذ في حقك إجراء. وبعدها بساعات صدر قرار فصلي".

وأضاف: "أنا موظف بسيط، وأُنفِّذ توجيهات دولتي وولاة أمري. عمري قرابة الـ٣٥ عامًا، وأعول أسرة، ولدي أطفال. فمن ينصفني إذا كان خطئي فقط هو امتثالي لنظام نصت عليه قوانين بلدي؟!".

وقال: "لدي إثبات بالواقعة، سأُظهره للجهات الرسمية في حال طلبها".

"سبق" تواصلت مع المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية سعد آل حماد، الذي أكد وقوف الوزارة على جميع أطراف القضية للتحقق من ذلك.

ودعا في الوقت نفسه إلى الإبلاغ عن أي مخالفة في سوق العمل عبر تطبيق (معًا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال على الرقم (19911).

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