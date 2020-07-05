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صاروخ "مجهول" يستهدف المنطقة الخضراء بالعراق يسبب ضرراً بأحد المنازل

قوات الأمن توقف محاولة لإطلاق صاروخ آخر على قاعدة التاجي الجوية

حاول محتجون موالون لمليشيات إيران المسلحة في العراق اقتحام المنطقة الخضراء، فيما أفادت أنباء بسقوط صاروخ على مشارف المنطقة ذاتها في العاصمة العراقية بغداد.

وتمكنت قوات الأمن العراقية من تفريق المحتجين باستخدام خراطيم المياه، بعد محاولاتهم اقتحام إحدى البوابات.

ويأتي ذلك فيما أفاد بيان للجيش العراقي، بسقوط صاروخ على مشارف المنطقة الخضراء في بغداد، والتي تضم سفارات دول عديدة، مما ألحق أضراراً بمنزل، وأدى لإصابة طفل، في وقت مبكر من صباح الأحد.

وأضاف بيان الجيش بحسب "سكاي نيوز عربية" أن قوات الأمن أوقفت في الوقت نفسه إطلاق صاروخ آخر من طراز "كاتيوشا" على قاعدة التاجي الجوية شمالي بغداد التي تستضيف قوات أمريكية، دون أن يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ويتهم مسؤولون أمريكيون فصائل مسلحة مدعومة من إيران بالمسؤولية عن الهجمات الصاروخية التي تستهدف منشآت أميركية في العراق من حين لآخر، ومنها هجمات وقعت بالقرب من سفارة الولايات المتحدة في بغداد.

وأكد مصدر في الشرطة وآخر طبي إصابة طفل بجروح طفيفة، وقالا إن السبب هو شظايا الصاروخ الذي سقط على منزل.

وقال مصدر في الشرطة إن منظومة مضادة للصواريخ، نُصبت للدفاع عن سفارة الولايات المتحدة وتم اختبارها السبت، تصدت لصاروخ انفجر في الجو قبل أن يتمكن من إصابة المنطقة الخضراء، حسب ما نقلت "رويترز".

وكانت قوات الأمن العراقية قد داهمت مقراً لفصيل كتائب حزب الله المدعوم من إيران في جنوب بغداد الأسبوع الماضي، واعتقلت أكثر من 12 من أعضائه بتهم الضلوع في هجمات صاروخية، وأُطلق سراح معظمهم بعد وقت قصير.

العراق

الرئيسية/ أخبار العالم

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صاروخ "مجهول" يستهدف المنطقة الخضراء بالعراق يسبب ضرراً بأحد المنازل
سبق

حاول محتجون موالون لمليشيات إيران المسلحة في العراق اقتحام المنطقة الخضراء، فيما أفادت أنباء بسقوط صاروخ على مشارف المنطقة ذاتها في العاصمة العراقية بغداد.

وتمكنت قوات الأمن العراقية من تفريق المحتجين باستخدام خراطيم المياه، بعد محاولاتهم اقتحام إحدى البوابات.

ويأتي ذلك فيما أفاد بيان للجيش العراقي، بسقوط صاروخ على مشارف المنطقة الخضراء في بغداد، والتي تضم سفارات دول عديدة، مما ألحق أضراراً بمنزل، وأدى لإصابة طفل، في وقت مبكر من صباح الأحد.

وأضاف بيان الجيش بحسب "سكاي نيوز عربية" أن قوات الأمن أوقفت في الوقت نفسه إطلاق صاروخ آخر من طراز "كاتيوشا" على قاعدة التاجي الجوية شمالي بغداد التي تستضيف قوات أمريكية، دون أن يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ويتهم مسؤولون أمريكيون فصائل مسلحة مدعومة من إيران بالمسؤولية عن الهجمات الصاروخية التي تستهدف منشآت أميركية في العراق من حين لآخر، ومنها هجمات وقعت بالقرب من سفارة الولايات المتحدة في بغداد.

وأكد مصدر في الشرطة وآخر طبي إصابة طفل بجروح طفيفة، وقالا إن السبب هو شظايا الصاروخ الذي سقط على منزل.

وقال مصدر في الشرطة إن منظومة مضادة للصواريخ، نُصبت للدفاع عن سفارة الولايات المتحدة وتم اختبارها السبت، تصدت لصاروخ انفجر في الجو قبل أن يتمكن من إصابة المنطقة الخضراء، حسب ما نقلت "رويترز".

وكانت قوات الأمن العراقية قد داهمت مقراً لفصيل كتائب حزب الله المدعوم من إيران في جنوب بغداد الأسبوع الماضي، واعتقلت أكثر من 12 من أعضائه بتهم الضلوع في هجمات صاروخية، وأُطلق سراح معظمهم بعد وقت قصير.

05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
02:23 PM

صاروخ "مجهول" يستهدف المنطقة الخضراء بالعراق يسبب ضرراً بأحد المنازل

قوات الأمن توقف محاولة لإطلاق صاروخ آخر على قاعدة التاجي الجوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حاول محتجون موالون لمليشيات إيران المسلحة في العراق اقتحام المنطقة الخضراء، فيما أفادت أنباء بسقوط صاروخ على مشارف المنطقة ذاتها في العاصمة العراقية بغداد.

وتمكنت قوات الأمن العراقية من تفريق المحتجين باستخدام خراطيم المياه، بعد محاولاتهم اقتحام إحدى البوابات.

ويأتي ذلك فيما أفاد بيان للجيش العراقي، بسقوط صاروخ على مشارف المنطقة الخضراء في بغداد، والتي تضم سفارات دول عديدة، مما ألحق أضراراً بمنزل، وأدى لإصابة طفل، في وقت مبكر من صباح الأحد.

وأضاف بيان الجيش بحسب "سكاي نيوز عربية" أن قوات الأمن أوقفت في الوقت نفسه إطلاق صاروخ آخر من طراز "كاتيوشا" على قاعدة التاجي الجوية شمالي بغداد التي تستضيف قوات أمريكية، دون أن يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ويتهم مسؤولون أمريكيون فصائل مسلحة مدعومة من إيران بالمسؤولية عن الهجمات الصاروخية التي تستهدف منشآت أميركية في العراق من حين لآخر، ومنها هجمات وقعت بالقرب من سفارة الولايات المتحدة في بغداد.

وأكد مصدر في الشرطة وآخر طبي إصابة طفل بجروح طفيفة، وقالا إن السبب هو شظايا الصاروخ الذي سقط على منزل.

وقال مصدر في الشرطة إن منظومة مضادة للصواريخ، نُصبت للدفاع عن سفارة الولايات المتحدة وتم اختبارها السبت، تصدت لصاروخ انفجر في الجو قبل أن يتمكن من إصابة المنطقة الخضراء، حسب ما نقلت "رويترز".

وكانت قوات الأمن العراقية قد داهمت مقراً لفصيل كتائب حزب الله المدعوم من إيران في جنوب بغداد الأسبوع الماضي، واعتقلت أكثر من 12 من أعضائه بتهم الضلوع في هجمات صاروخية، وأُطلق سراح معظمهم بعد وقت قصير.

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