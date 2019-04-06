النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"نورة بنت محمد" ترعى حفل تخريج 4608 طالبات بجامعة شقراء

مثلن الدفعة الـ10 وبتخصصات عدة.. كلمة الأميرة وترحيب "الحساني"

رعت حرم أمير منطقة الرياض الأميرة نورة بنت محمد آل سعود، حفل تخريج الدفعة العاشرة من طالبات جامعة شقراء على مسرح المدينة الجامعية بمحافظة شقراء؛ حيث بلغ عدد خريجات الدفعة العاشرة 4608 خريجات، تخرجن من ٢٣ كلية في العديد من التخصصات التي تتواءم وسوق العمل.

بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلا ذلك عرض فيلم وثائقي عن منجزات جامعة شقراء، ثم ألقت الدكتورة خلود بنت طلال الحساني كلمة رحبت فيها بالأميرة نورة بنت محمد آل سعود على رعايتها للحفل، وقالت: "المرأة اليوم تشكل جزءًا رئيسياً وركنًا مهماً يجب دعمه ليبقى الوطن قوياً بهمة بناته".

ثم بدأت مسيرة الطالبات الخريجات، وقامت طالبات قسم القانون والصيدلة والعلوم الطبية بأداء القسم، تلا ذلك كلمة الخريجات ألقتها الطالبة رحاب العتيبي.

وألقت راعية الحفل الأميرة نورة بنت محمد آل سعود كلمة قالت فيها: "إننا نشارك بالتهنئة ولاة الأمر في هذا البلد الطيب، وأولياء أمور الطالبات ابتهاجًا بهذه المناسبة العزيزة".

وأضافت: "لا شك أن المعارف التي اكتسبتموها والخبرات التي تعلمتموها خلال دراستكم في الجامعة، ستؤهلكم بإذن الله للنجاح في حياتكم المقبلة".

وفي نهاية الحفل تم تكريم الطالبات المتفوقات وتسليم الدروع، ثم كرمت الجامعة راعية الحفل بدرع تذكاري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"نورة بنت محمد" ترعى حفل تخريج 4608 طالبات بجامعة شقراء
سبق

رعت حرم أمير منطقة الرياض الأميرة نورة بنت محمد آل سعود، حفل تخريج الدفعة العاشرة من طالبات جامعة شقراء على مسرح المدينة الجامعية بمحافظة شقراء؛ حيث بلغ عدد خريجات الدفعة العاشرة 4608 خريجات، تخرجن من ٢٣ كلية في العديد من التخصصات التي تتواءم وسوق العمل.

بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلا ذلك عرض فيلم وثائقي عن منجزات جامعة شقراء، ثم ألقت الدكتورة خلود بنت طلال الحساني كلمة رحبت فيها بالأميرة نورة بنت محمد آل سعود على رعايتها للحفل، وقالت: "المرأة اليوم تشكل جزءًا رئيسياً وركنًا مهماً يجب دعمه ليبقى الوطن قوياً بهمة بناته".

ثم بدأت مسيرة الطالبات الخريجات، وقامت طالبات قسم القانون والصيدلة والعلوم الطبية بأداء القسم، تلا ذلك كلمة الخريجات ألقتها الطالبة رحاب العتيبي.

وألقت راعية الحفل الأميرة نورة بنت محمد آل سعود كلمة قالت فيها: "إننا نشارك بالتهنئة ولاة الأمر في هذا البلد الطيب، وأولياء أمور الطالبات ابتهاجًا بهذه المناسبة العزيزة".

وأضافت: "لا شك أن المعارف التي اكتسبتموها والخبرات التي تعلمتموها خلال دراستكم في الجامعة، ستؤهلكم بإذن الله للنجاح في حياتكم المقبلة".

وفي نهاية الحفل تم تكريم الطالبات المتفوقات وتسليم الدروع، ثم كرمت الجامعة راعية الحفل بدرع تذكاري.

06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440
02:41 PM

"نورة بنت محمد" ترعى حفل تخريج 4608 طالبات بجامعة شقراء

مثلن الدفعة الـ10 وبتخصصات عدة.. كلمة الأميرة وترحيب "الحساني"

A A A
فلاح الجوفان - شقراء
0
438

رعت حرم أمير منطقة الرياض الأميرة نورة بنت محمد آل سعود، حفل تخريج الدفعة العاشرة من طالبات جامعة شقراء على مسرح المدينة الجامعية بمحافظة شقراء؛ حيث بلغ عدد خريجات الدفعة العاشرة 4608 خريجات، تخرجن من ٢٣ كلية في العديد من التخصصات التي تتواءم وسوق العمل.

بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلا ذلك عرض فيلم وثائقي عن منجزات جامعة شقراء، ثم ألقت الدكتورة خلود بنت طلال الحساني كلمة رحبت فيها بالأميرة نورة بنت محمد آل سعود على رعايتها للحفل، وقالت: "المرأة اليوم تشكل جزءًا رئيسياً وركنًا مهماً يجب دعمه ليبقى الوطن قوياً بهمة بناته".

ثم بدأت مسيرة الطالبات الخريجات، وقامت طالبات قسم القانون والصيدلة والعلوم الطبية بأداء القسم، تلا ذلك كلمة الخريجات ألقتها الطالبة رحاب العتيبي.

وألقت راعية الحفل الأميرة نورة بنت محمد آل سعود كلمة قالت فيها: "إننا نشارك بالتهنئة ولاة الأمر في هذا البلد الطيب، وأولياء أمور الطالبات ابتهاجًا بهذه المناسبة العزيزة".

وأضافت: "لا شك أن المعارف التي اكتسبتموها والخبرات التي تعلمتموها خلال دراستكم في الجامعة، ستؤهلكم بإذن الله للنجاح في حياتكم المقبلة".

وفي نهاية الحفل تم تكريم الطالبات المتفوقات وتسليم الدروع، ثم كرمت الجامعة راعية الحفل بدرع تذكاري.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,213
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,485
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,181
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,115

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة