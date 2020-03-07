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شاهد.. عمالة مجهولة تمارس الاحتطاب الجائر بالكامل

مواطنون يطالبون بتتبعهم والقبض عليهم

مازالت العمالة المجهولة تمارس الاحتطاب الجائر على الرغم من المطالبة بملاحقتهم ومتابعتهم باستمرار والقبض عليهم لأنهم يتسببون في تدمير البيئة والقضاء على النباتات المعمرة.

وتبيّن التفاصيل أن عمالة مجهولة تتخذ من شعاب وادي "نسيت" شرق محافظة الكامل موقعًا لممارسة الاحتطاب وتحويله إلى فحم ثم بيعه عن طريق وسطاء يقومون بنقله لنقاط البيع، ويستخدمون في ممارساتهم تلك سيارات ذات دفع رباعي لا تحمل لوحات.

وطالب بعض المواطنين الجهات ذات العلاقة بالقبض على تلك العمالة المخالفة وتتبع موقعهم من وقت لآخر حتى لا يعودوا لتلك الممارسات.

الاحتطاب الجائر

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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شاهد.. عمالة مجهولة تمارس الاحتطاب الجائر بالكامل
سبق

مازالت العمالة المجهولة تمارس الاحتطاب الجائر على الرغم من المطالبة بملاحقتهم ومتابعتهم باستمرار والقبض عليهم لأنهم يتسببون في تدمير البيئة والقضاء على النباتات المعمرة.

وتبيّن التفاصيل أن عمالة مجهولة تتخذ من شعاب وادي "نسيت" شرق محافظة الكامل موقعًا لممارسة الاحتطاب وتحويله إلى فحم ثم بيعه عن طريق وسطاء يقومون بنقله لنقاط البيع، ويستخدمون في ممارساتهم تلك سيارات ذات دفع رباعي لا تحمل لوحات.

وطالب بعض المواطنين الجهات ذات العلاقة بالقبض على تلك العمالة المخالفة وتتبع موقعهم من وقت لآخر حتى لا يعودوا لتلك الممارسات.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
11:59 PM

شاهد.. عمالة مجهولة تمارس الاحتطاب الجائر بالكامل

مواطنون يطالبون بتتبعهم والقبض عليهم

A A A
حسن العيسي - جدة
3
5,072

مازالت العمالة المجهولة تمارس الاحتطاب الجائر على الرغم من المطالبة بملاحقتهم ومتابعتهم باستمرار والقبض عليهم لأنهم يتسببون في تدمير البيئة والقضاء على النباتات المعمرة.

وتبيّن التفاصيل أن عمالة مجهولة تتخذ من شعاب وادي "نسيت" شرق محافظة الكامل موقعًا لممارسة الاحتطاب وتحويله إلى فحم ثم بيعه عن طريق وسطاء يقومون بنقله لنقاط البيع، ويستخدمون في ممارساتهم تلك سيارات ذات دفع رباعي لا تحمل لوحات.

وطالب بعض المواطنين الجهات ذات العلاقة بالقبض على تلك العمالة المخالفة وتتبع موقعهم من وقت لآخر حتى لا يعودوا لتلك الممارسات.

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