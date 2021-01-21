لصحتك.. هذه كمية العسل المسموح بتناولها في اليوم

قصة العسل مع الشاي في نزلات البرد

كشف أطباء عن كمية العسل التي يمكن للإنسان أن يتناولها في اليوم، دون أن تضر بالصحة، وكيف يجب التعامل مع هذا المنتج الغذائي.

ملعقتان في اليوم

وقال موقع "روسيا اليوم"، وفقا للأطباء الذين شاركوا في استطلاع أجرته وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، من أجل ألا يؤثر العسل سلبا في الصحة، يجب عدم تناول أكثر من ملعقتي طعام منه في اليوم.

في النصف الأول من النهار

ويقول البروفيسور أليكسي بويفيروف، رئيس قسم العلاج الشامل بجامعة سيتشينوف الطبية، " من الأفضل تناول العسل في النصف الأول من النهار، يرافقه نمط حياة نشط".

ويشير البروفيسور، إلى أن العسل يحتوي على مضادات أكسدة تمنع أكسدة الخلايا، ويحتوي أيضا على الفيتامينات وسكر الفركتوز الذي هو مصدر للطاقة.

نوع العسل

ومن جانبها تقول الدكتورة يلينا تيخوميروفا، خبيرة التغذية، إنه للحصول على فائدة من العسل يجب تناول كمية كبيرة منه، لكن احتواءه على نسبة عالية من الكربوهيدرات يجعله غنيا بالسعرات الحرارية. لذلك يجب تناوله بكميات صغيرة.

ويتفق الخبراء على أنه عند اختيار نوع العسل يفضل شراؤه في القرص الشمعي، لأنه يضمن جودته ونوعيته.

العسل مع الشاي

وتشير تيخوميروفا، إلى أن التوصية بشرب الشاي مع العسل عند الإصابة بأمراض البرد، لا يسرع في الشفاء؛ لأن ذوبان العسل في الشاي الحار يفقده خصائصه المفيدة وتقول: "هذا تقليد قديم لا يزال يستخدم حتى الآن؛ لأن الشخص المصاب بنزلة برد بحاجة إلى دعم معنوي ومادي لذلك كان يتناول العسل الذي كان حينها المادة اللذيذة الوحيدة المتوفرة".

وتضيف: السمنة هي من بين الموانع القليلة لتناول العسل؛ لأنه غني بالسعرات الحرارية. وهناك من يعاني من الحساسية من الزهور أو سم النحل.