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"كورونا" يصيب 20 تونسيًّا خلال يوم

إجمالي الحالات بلغ 1.488

سجَّلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 3 حالات محلية و17 وافدة.

وبيّنت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم الأربعاء أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس بلغ 1.488 إصابة مؤكدة.

وأضافت بأن عدد الوفيات استقر عند 50 وفاة.

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"كورونا" يصيب 20 تونسيًّا خلال يوم
سبق

سجَّلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 3 حالات محلية و17 وافدة.

وبيّنت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم الأربعاء أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس بلغ 1.488 إصابة مؤكدة.

وأضافت بأن عدد الوفيات استقر عند 50 وفاة.

29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
09:07 PM

"كورونا" يصيب 20 تونسيًّا خلال يوم

إجمالي الحالات بلغ 1.488

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صحيفة سبق الإلكترونية - تونس
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سجَّلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 3 حالات محلية و17 وافدة.

وبيّنت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم الأربعاء أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس بلغ 1.488 إصابة مؤكدة.

وأضافت بأن عدد الوفيات استقر عند 50 وفاة.

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