"كورونا" يصيب 20 تونسيًّا خلال يوم

"كورونا" يصيب 20 تونسيًّا خلال يوم
إجمالي الحالات بلغ 1.488
سجَّلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 3 حالات محلية و17 وافدة.
وبيّنت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم الأربعاء أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس بلغ 1.488 إصابة مؤكدة.
وأضافت بأن عدد الوفيات استقر عند 50 وفاة.
"كورونا" يصيب 20 تونسيًّا خلال يوم
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-07-29
سجَّلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 3 حالات محلية و17 وافدة.
وبيّنت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم الأربعاء أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس بلغ 1.488 إصابة مؤكدة.
وأضافت بأن عدد الوفيات استقر عند 50 وفاة.
29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
09:07 PM
"كورونا" يصيب 20 تونسيًّا خلال يوم
إجمالي الحالات بلغ 1.488
سجَّلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 3 حالات محلية و17 وافدة.
وبيّنت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم الأربعاء أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس بلغ 1.488 إصابة مؤكدة.
وأضافت بأن عدد الوفيات استقر عند 50 وفاة.