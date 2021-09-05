النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بسبب الانقلاب العسكري.. تأجيل مباراة المغرب وغينيا في تصفيات مونديال قطر 2022

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "فيفا"، مساء اليوم الأحد، بشكل رسمي، تأجيل مباراة المنتخب المغربي مع مضيفه الغيني، والتي كان مقرراً لها غداً الاثنين، على ملعب "لانسانا كونتي" بالعاصمة كوناكري، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة التاسعة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، بسبب الوضع السياسي والأمني الحالي في غينيا.
وذكر الاتحاد الإفريقي "الكاف" في بيان رسمي اليوم الأحد نشره عبر موقعه على "تويتر" أن "الوضع السياسي والأمني الحالي في غينيا متقلب للغاية ويتم مراقبته عن كثب من قبل الفيفا والكاف".
وأضاف البيان: "لضمان سلامة وأمن جميع اللاعبين وحماية حكام ومسؤولي المباراة، قرر الفيفا والكاف تأجيل مباراة غينيا ضد المغرب المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي كان من المقرر استضافتها في كوناكري، غينيا، يوم الاثنين 6 سبتمبر".
واختتم البيان "سيتم توفير معلومات حول الموعد الجديد للمباراة في وقت لاحق".
وشهدت صباح اليوم العاصمة الغينية كوناكري، انقلاباً عسكرياً نفذه متمردون، حيث أعلن ضباط من القوات الخاصة الغينية القبض على الرئيس ألفا كوندي و”حل” مؤسسات الدولة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
بسبب الانقلاب العسكري.. تأجيل مباراة المغرب وغينيا في تصفيات مونديال قطر 2022
سبق

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "فيفا"، مساء اليوم الأحد، بشكل رسمي، تأجيل مباراة المنتخب المغربي مع مضيفه الغيني، والتي كان مقرراً لها غداً الاثنين، على ملعب "لانسانا كونتي" بالعاصمة كوناكري، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة التاسعة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، بسبب الوضع السياسي والأمني الحالي في غينيا.
وذكر الاتحاد الإفريقي "الكاف" في بيان رسمي اليوم الأحد نشره عبر موقعه على "تويتر" أن "الوضع السياسي والأمني الحالي في غينيا متقلب للغاية ويتم مراقبته عن كثب من قبل الفيفا والكاف".
وأضاف البيان: "لضمان سلامة وأمن جميع اللاعبين وحماية حكام ومسؤولي المباراة، قرر الفيفا والكاف تأجيل مباراة غينيا ضد المغرب المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي كان من المقرر استضافتها في كوناكري، غينيا، يوم الاثنين 6 سبتمبر".
واختتم البيان "سيتم توفير معلومات حول الموعد الجديد للمباراة في وقت لاحق".
وشهدت صباح اليوم العاصمة الغينية كوناكري، انقلاباً عسكرياً نفذه متمردون، حيث أعلن ضباط من القوات الخاصة الغينية القبض على الرئيس ألفا كوندي و”حل” مؤسسات الدولة.

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
09:05 PM

بسبب الانقلاب العسكري.. تأجيل مباراة المغرب وغينيا في تصفيات مونديال قطر 2022

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,891

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "فيفا"، مساء اليوم الأحد، بشكل رسمي، تأجيل مباراة المنتخب المغربي مع مضيفه الغيني، والتي كان مقرراً لها غداً الاثنين، على ملعب "لانسانا كونتي" بالعاصمة كوناكري، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة التاسعة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، بسبب الوضع السياسي والأمني الحالي في غينيا.
وذكر الاتحاد الإفريقي "الكاف" في بيان رسمي اليوم الأحد نشره عبر موقعه على "تويتر" أن "الوضع السياسي والأمني الحالي في غينيا متقلب للغاية ويتم مراقبته عن كثب من قبل الفيفا والكاف".
وأضاف البيان: "لضمان سلامة وأمن جميع اللاعبين وحماية حكام ومسؤولي المباراة، قرر الفيفا والكاف تأجيل مباراة غينيا ضد المغرب المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي كان من المقرر استضافتها في كوناكري، غينيا، يوم الاثنين 6 سبتمبر".
واختتم البيان "سيتم توفير معلومات حول الموعد الجديد للمباراة في وقت لاحق".
وشهدت صباح اليوم العاصمة الغينية كوناكري، انقلاباً عسكرياً نفذه متمردون، حيث أعلن ضباط من القوات الخاصة الغينية القبض على الرئيس ألفا كوندي و”حل” مؤسسات الدولة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,377
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,550
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,789
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,785

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة