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"سابك" تطلق منتجات جديدة لدعم صناعات الأدوية والرعاية الصحية

في إطار التزامها بتوفير الحلول المبتكرة لتلبية احتياجات المستهلكين

طورت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، صنفين مبتكرين من المواد المتخصصة التي تدخل في تطبيقات الرعاية الصحية والعناية الشخصية، وذلك في إطار التزام "سابك" بتوفير الحلول المبتكرة لتلبية احتياجات المستهلكين.


وقال نائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات في "سابك" المهندس عبدالرحمن الفقيه: إن منتجات البولي إيثيلين جلايكول –SAPEG 400/600 PH- تُعد مواد وسيطة تدخل في إنتاج مستحضرات الأدوية السائلة، إلى جانب منتجات العناية الشخصية، والكريمات، والمستحضرات التجميلية، ومعجون الأسنان، والصابون.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المنتجات في إيجاد استثمارات في مجال الصناعات التحويلية المرتبطة بهذه الصناعة الواعدة.

وذكر أنه تم بنجاح الحصول على جميع الموافقات الدولية المرتبطة بهذه التطبيقات كالشهادات العالمية للمطابقة، وفقاً لمتطلبات الجهات التشريعية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.


وأفاد نائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات في "سابك"، أن هذه المنتجات الجديدة تُعد تطويراً حقيقياً وخطوة مهمة نحو تنويع الصناعات التحويلية في إطار استراتيجية الشركة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعد تتويجاً للجهود المبذولة من الأطراف ذات العلاقة ممثلة بقطاع التقنية والابتكار وقطاع التصنيع والجهات التشريعية العالمية.

ويُعد طرح هذه المنتجات في السوق المحلي والأسواق العالمية إسهاماً مهما في إثراء وتعزيز الحلول التي تقدمها "سابك" في مجال العناية الصحية والشخصية مع التزام "سابك" بتقديم الدعم الفني اللازم لجميع زبائن الشركة في جميع الأسواق في هذا المجال.

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"سابك" تطلق منتجات جديدة لدعم صناعات الأدوية والرعاية الصحية
سبق

طورت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، صنفين مبتكرين من المواد المتخصصة التي تدخل في تطبيقات الرعاية الصحية والعناية الشخصية، وذلك في إطار التزام "سابك" بتوفير الحلول المبتكرة لتلبية احتياجات المستهلكين.


وقال نائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات في "سابك" المهندس عبدالرحمن الفقيه: إن منتجات البولي إيثيلين جلايكول –SAPEG 400/600 PH- تُعد مواد وسيطة تدخل في إنتاج مستحضرات الأدوية السائلة، إلى جانب منتجات العناية الشخصية، والكريمات، والمستحضرات التجميلية، ومعجون الأسنان، والصابون.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المنتجات في إيجاد استثمارات في مجال الصناعات التحويلية المرتبطة بهذه الصناعة الواعدة.

وذكر أنه تم بنجاح الحصول على جميع الموافقات الدولية المرتبطة بهذه التطبيقات كالشهادات العالمية للمطابقة، وفقاً لمتطلبات الجهات التشريعية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.


وأفاد نائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات في "سابك"، أن هذه المنتجات الجديدة تُعد تطويراً حقيقياً وخطوة مهمة نحو تنويع الصناعات التحويلية في إطار استراتيجية الشركة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعد تتويجاً للجهود المبذولة من الأطراف ذات العلاقة ممثلة بقطاع التقنية والابتكار وقطاع التصنيع والجهات التشريعية العالمية.

ويُعد طرح هذه المنتجات في السوق المحلي والأسواق العالمية إسهاماً مهما في إثراء وتعزيز الحلول التي تقدمها "سابك" في مجال العناية الصحية والشخصية مع التزام "سابك" بتقديم الدعم الفني اللازم لجميع زبائن الشركة في جميع الأسواق في هذا المجال.

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
02:07 PM

"سابك" تطلق منتجات جديدة لدعم صناعات الأدوية والرعاية الصحية

في إطار التزامها بتوفير الحلول المبتكرة لتلبية احتياجات المستهلكين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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طورت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، صنفين مبتكرين من المواد المتخصصة التي تدخل في تطبيقات الرعاية الصحية والعناية الشخصية، وذلك في إطار التزام "سابك" بتوفير الحلول المبتكرة لتلبية احتياجات المستهلكين.


وقال نائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات في "سابك" المهندس عبدالرحمن الفقيه: إن منتجات البولي إيثيلين جلايكول –SAPEG 400/600 PH- تُعد مواد وسيطة تدخل في إنتاج مستحضرات الأدوية السائلة، إلى جانب منتجات العناية الشخصية، والكريمات، والمستحضرات التجميلية، ومعجون الأسنان، والصابون.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المنتجات في إيجاد استثمارات في مجال الصناعات التحويلية المرتبطة بهذه الصناعة الواعدة.

وذكر أنه تم بنجاح الحصول على جميع الموافقات الدولية المرتبطة بهذه التطبيقات كالشهادات العالمية للمطابقة، وفقاً لمتطلبات الجهات التشريعية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.


وأفاد نائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات في "سابك"، أن هذه المنتجات الجديدة تُعد تطويراً حقيقياً وخطوة مهمة نحو تنويع الصناعات التحويلية في إطار استراتيجية الشركة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعد تتويجاً للجهود المبذولة من الأطراف ذات العلاقة ممثلة بقطاع التقنية والابتكار وقطاع التصنيع والجهات التشريعية العالمية.

ويُعد طرح هذه المنتجات في السوق المحلي والأسواق العالمية إسهاماً مهما في إثراء وتعزيز الحلول التي تقدمها "سابك" في مجال العناية الصحية والشخصية مع التزام "سابك" بتقديم الدعم الفني اللازم لجميع زبائن الشركة في جميع الأسواق في هذا المجال.

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