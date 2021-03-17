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"الحربي" لـ"سبق": تناول الطعام المحروق يسبّب السرطان وخاصة البنكرياس

الاستشاري يُحذّر من حكاكة القِدْر والنساء أكثر عرضة للإصابة بالسرطان

كشف الدكتور صالح الحربي استشاري طب الأسرة والمجتمع حقيقة تسبب أكل الطعام المحروق وخاصة الحكاكة "حكاكة القدر"، وغيرها من الأكل المحروق بمرض السرطان.

وقال "الحربي" في تصريح خاص لصحيفة "سبق": الدراسات العلمية تؤكد ارتباط الطعام المحترق بالسرطان وخاصة سرطان البنكرياس.

وأضاف: الدراسة تقول أن 60% من الذين تناولوا الطعام المحروق بشكل يومي اكتشف أنهم مصابون بالسرطان.

وتطرق "الحربي"، في حديثه، إلى أن هيئة الغذاء الأمريكية، وقال إنها تنصح بالابتعاد عن الطعام المحروق، موضحًا أن العلماء نصحوا بأن يكون الطعام المقلي أو المشوي باللون الذهبي دون الوصول للون البنى أو الأسود؛ لأن وصول الأطعمة إلى درجة لون المحروق يكوّن مادة "الأكريلاميد" وهو ما يعرض حياتهم للإصابة بالسرطان أو خطر التسمم الغذائي.

وأكد "الحربي" وجود ربط بين الطعام المحروق "الحكاكة" وبعض المصابين بالسرطان، مضيفاً: الطعام المشوي مثل الدجاج أو اللحوم أو السمك يولد مواد كيميائية قد تصيب في حال الاحتراق ببعض السرطانات.

وأردف: بحسب العديد من الدراسات؛ فإن النساء أكثر عرضة للإصابة بالسرطان بعد تناول الأطعمة المحروقة وفرصة الإصابة لديهم مضاعفة مقارنة بالرجال.

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"الحربي" لـ"سبق": تناول الطعام المحروق يسبّب السرطان وخاصة البنكرياس
سبق

كشف الدكتور صالح الحربي استشاري طب الأسرة والمجتمع حقيقة تسبب أكل الطعام المحروق وخاصة الحكاكة "حكاكة القدر"، وغيرها من الأكل المحروق بمرض السرطان.

وقال "الحربي" في تصريح خاص لصحيفة "سبق": الدراسات العلمية تؤكد ارتباط الطعام المحترق بالسرطان وخاصة سرطان البنكرياس.

وأضاف: الدراسة تقول أن 60% من الذين تناولوا الطعام المحروق بشكل يومي اكتشف أنهم مصابون بالسرطان.

وتطرق "الحربي"، في حديثه، إلى أن هيئة الغذاء الأمريكية، وقال إنها تنصح بالابتعاد عن الطعام المحروق، موضحًا أن العلماء نصحوا بأن يكون الطعام المقلي أو المشوي باللون الذهبي دون الوصول للون البنى أو الأسود؛ لأن وصول الأطعمة إلى درجة لون المحروق يكوّن مادة "الأكريلاميد" وهو ما يعرض حياتهم للإصابة بالسرطان أو خطر التسمم الغذائي.

وأكد "الحربي" وجود ربط بين الطعام المحروق "الحكاكة" وبعض المصابين بالسرطان، مضيفاً: الطعام المشوي مثل الدجاج أو اللحوم أو السمك يولد مواد كيميائية قد تصيب في حال الاحتراق ببعض السرطانات.

وأردف: بحسب العديد من الدراسات؛ فإن النساء أكثر عرضة للإصابة بالسرطان بعد تناول الأطعمة المحروقة وفرصة الإصابة لديهم مضاعفة مقارنة بالرجال.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
05:32 PM

"الحربي" لـ"سبق": تناول الطعام المحروق يسبّب السرطان وخاصة البنكرياس

الاستشاري يُحذّر من حكاكة القِدْر والنساء أكثر عرضة للإصابة بالسرطان

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عبدالله العنزي - الرياض
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كشف الدكتور صالح الحربي استشاري طب الأسرة والمجتمع حقيقة تسبب أكل الطعام المحروق وخاصة الحكاكة "حكاكة القدر"، وغيرها من الأكل المحروق بمرض السرطان.

وقال "الحربي" في تصريح خاص لصحيفة "سبق": الدراسات العلمية تؤكد ارتباط الطعام المحترق بالسرطان وخاصة سرطان البنكرياس.

وأضاف: الدراسة تقول أن 60% من الذين تناولوا الطعام المحروق بشكل يومي اكتشف أنهم مصابون بالسرطان.

وتطرق "الحربي"، في حديثه، إلى أن هيئة الغذاء الأمريكية، وقال إنها تنصح بالابتعاد عن الطعام المحروق، موضحًا أن العلماء نصحوا بأن يكون الطعام المقلي أو المشوي باللون الذهبي دون الوصول للون البنى أو الأسود؛ لأن وصول الأطعمة إلى درجة لون المحروق يكوّن مادة "الأكريلاميد" وهو ما يعرض حياتهم للإصابة بالسرطان أو خطر التسمم الغذائي.

وأكد "الحربي" وجود ربط بين الطعام المحروق "الحكاكة" وبعض المصابين بالسرطان، مضيفاً: الطعام المشوي مثل الدجاج أو اللحوم أو السمك يولد مواد كيميائية قد تصيب في حال الاحتراق ببعض السرطانات.

وأردف: بحسب العديد من الدراسات؛ فإن النساء أكثر عرضة للإصابة بالسرطان بعد تناول الأطعمة المحروقة وفرصة الإصابة لديهم مضاعفة مقارنة بالرجال.

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