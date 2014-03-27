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بالثلاثة.. الأخضر الأولمبي يكسب ودية ليبيريا

الدقيقة 94 تقلب الطاولة

رفض المنتخب السعودي الأولمبي «تحت 23 عاماً» لكرة القدم التعادل الإيجابي أمام نظيره الليبيري، فكسب اللقاء في الوقت القاتل بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مواجهة تجريبية، جمعت المنتخبين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، تزامناً مع أيام (فيفا) والتي تمتد حتى الثلاثين من الشهر الجاري، وذلك ضمن إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، والمقرر تنظيمها أواخر يوليو المقبل.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين، حيث أجرى الشهري بعد ذلك 7 تغييرات دفعة واحدة، وسجل في أعقاب ذلك الأخضر أول أهداف اللقاء عبر محمد مران البديل في الدقيقة (55)، ثم رد المنتخب الليبيري بهدف التعادل (72).

وأضاف المنتخب السعودي هدفه الثاني عبر حامد الغامدي (84)، ثم عاد الضيوف للتعديل مرة أخرى في الدقيقة (92)، ونجح حسين العيسى في تسجيل الهدف الثالث 94.

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بالثلاثة.. الأخضر الأولمبي يكسب ودية ليبيريا
سبق

رفض المنتخب السعودي الأولمبي «تحت 23 عاماً» لكرة القدم التعادل الإيجابي أمام نظيره الليبيري، فكسب اللقاء في الوقت القاتل بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مواجهة تجريبية، جمعت المنتخبين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، تزامناً مع أيام (فيفا) والتي تمتد حتى الثلاثين من الشهر الجاري، وذلك ضمن إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، والمقرر تنظيمها أواخر يوليو المقبل.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين، حيث أجرى الشهري بعد ذلك 7 تغييرات دفعة واحدة، وسجل في أعقاب ذلك الأخضر أول أهداف اللقاء عبر محمد مران البديل في الدقيقة (55)، ثم رد المنتخب الليبيري بهدف التعادل (72).

وأضاف المنتخب السعودي هدفه الثاني عبر حامد الغامدي (84)، ثم عاد الضيوف للتعديل مرة أخرى في الدقيقة (92)، ونجح حسين العيسى في تسجيل الهدف الثالث 94.

27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442
08:23 PM

بالثلاثة.. الأخضر الأولمبي يكسب ودية ليبيريا

الدقيقة 94 تقلب الطاولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفض المنتخب السعودي الأولمبي «تحت 23 عاماً» لكرة القدم التعادل الإيجابي أمام نظيره الليبيري، فكسب اللقاء في الوقت القاتل بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مواجهة تجريبية، جمعت المنتخبين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، تزامناً مع أيام (فيفا) والتي تمتد حتى الثلاثين من الشهر الجاري، وذلك ضمن إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، والمقرر تنظيمها أواخر يوليو المقبل.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين، حيث أجرى الشهري بعد ذلك 7 تغييرات دفعة واحدة، وسجل في أعقاب ذلك الأخضر أول أهداف اللقاء عبر محمد مران البديل في الدقيقة (55)، ثم رد المنتخب الليبيري بهدف التعادل (72).

وأضاف المنتخب السعودي هدفه الثاني عبر حامد الغامدي (84)، ثم عاد الضيوف للتعديل مرة أخرى في الدقيقة (92)، ونجح حسين العيسى في تسجيل الهدف الثالث 94.

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