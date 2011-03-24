النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"غوتيريش" يؤكد دعمه لمبادرة المملكة لتسوية سياسية للنزاع في اليمن

حث طرفي الصراع على اغتنام الفرصة والعمل بنوايا حسنة دون شروط

رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإعلان المملكة العربية السعودية عن خطوات للمساعدة في إنهاء الاقتتال واستئناف العملية السياسية في اليمن، مقدماً شكره للمملكة على دعمها لجهود الأمم المتحدة.

وتفصيلاً، أعرب غوتيريش في بيان صحفي صادر أمس عن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك عن ترحيبه بجميع الخطوات الهادفة إلى تقريب الطرفين من حلّ للنزاع تماشياً مع الجهود التي يبذلها مبعوثه الخاص مارتن غريفيث للتوصّل إلى وقف شامل لإطلاق النار في جميع أنحاء اليمن وإعادة فتح مطار صنعاء ودخول منتظم للوقود وغيره من السلع إلى اليمن عبر ميناء الحديدة والانتقال إلى عملية سياسية شاملة للجميع للوصول إلى تسوية شاملة عن طريق التفاوض لإنهاء النزاع.

ولفت الانتباه إلى صعوبة الوضع الإنساني في اليمن, مشدداً على ضرورة وضع حاجات الشعب اليمني قبل جميع الاعتبارات الأخرى، داعياً إلى السماح بدخول سفن الوقود بشكل طارئ إلى ميناء الحديدة وإلى إزالة كل العراقيل لتوزيع الوقود محلياً.


وحث الأمين العام للأمم المتحدة، الطرفين على اغتنام هذه الفرصة والعمل مع مبعوثه الخاص للسير قدماً بنوايا حسنة دون أي شروط مسبقة، مؤكداً من جديد أنَّه على جميع الجهات الفاعلة وأصحاب العلاقة المعنيين بذل قصارى جهودهم لتسهيل الوصول إلى اتفاق فوري يعيد اليمن إلى مسار السلام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"غوتيريش" يؤكد دعمه لمبادرة المملكة لتسوية سياسية للنزاع في اليمن
سبق

رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإعلان المملكة العربية السعودية عن خطوات للمساعدة في إنهاء الاقتتال واستئناف العملية السياسية في اليمن، مقدماً شكره للمملكة على دعمها لجهود الأمم المتحدة.

وتفصيلاً، أعرب غوتيريش في بيان صحفي صادر أمس عن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك عن ترحيبه بجميع الخطوات الهادفة إلى تقريب الطرفين من حلّ للنزاع تماشياً مع الجهود التي يبذلها مبعوثه الخاص مارتن غريفيث للتوصّل إلى وقف شامل لإطلاق النار في جميع أنحاء اليمن وإعادة فتح مطار صنعاء ودخول منتظم للوقود وغيره من السلع إلى اليمن عبر ميناء الحديدة والانتقال إلى عملية سياسية شاملة للجميع للوصول إلى تسوية شاملة عن طريق التفاوض لإنهاء النزاع.

ولفت الانتباه إلى صعوبة الوضع الإنساني في اليمن, مشدداً على ضرورة وضع حاجات الشعب اليمني قبل جميع الاعتبارات الأخرى، داعياً إلى السماح بدخول سفن الوقود بشكل طارئ إلى ميناء الحديدة وإلى إزالة كل العراقيل لتوزيع الوقود محلياً.


وحث الأمين العام للأمم المتحدة، الطرفين على اغتنام هذه الفرصة والعمل مع مبعوثه الخاص للسير قدماً بنوايا حسنة دون أي شروط مسبقة، مؤكداً من جديد أنَّه على جميع الجهات الفاعلة وأصحاب العلاقة المعنيين بذل قصارى جهودهم لتسهيل الوصول إلى اتفاق فوري يعيد اليمن إلى مسار السلام.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
12:52 AM

"غوتيريش" يؤكد دعمه لمبادرة المملكة لتسوية سياسية للنزاع في اليمن

حث طرفي الصراع على اغتنام الفرصة والعمل بنوايا حسنة دون شروط

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الأمم المتحدة
3
592

رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإعلان المملكة العربية السعودية عن خطوات للمساعدة في إنهاء الاقتتال واستئناف العملية السياسية في اليمن، مقدماً شكره للمملكة على دعمها لجهود الأمم المتحدة.

وتفصيلاً، أعرب غوتيريش في بيان صحفي صادر أمس عن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك عن ترحيبه بجميع الخطوات الهادفة إلى تقريب الطرفين من حلّ للنزاع تماشياً مع الجهود التي يبذلها مبعوثه الخاص مارتن غريفيث للتوصّل إلى وقف شامل لإطلاق النار في جميع أنحاء اليمن وإعادة فتح مطار صنعاء ودخول منتظم للوقود وغيره من السلع إلى اليمن عبر ميناء الحديدة والانتقال إلى عملية سياسية شاملة للجميع للوصول إلى تسوية شاملة عن طريق التفاوض لإنهاء النزاع.

ولفت الانتباه إلى صعوبة الوضع الإنساني في اليمن, مشدداً على ضرورة وضع حاجات الشعب اليمني قبل جميع الاعتبارات الأخرى، داعياً إلى السماح بدخول سفن الوقود بشكل طارئ إلى ميناء الحديدة وإلى إزالة كل العراقيل لتوزيع الوقود محلياً.


وحث الأمين العام للأمم المتحدة، الطرفين على اغتنام هذه الفرصة والعمل مع مبعوثه الخاص للسير قدماً بنوايا حسنة دون أي شروط مسبقة، مؤكداً من جديد أنَّه على جميع الجهات الفاعلة وأصحاب العلاقة المعنيين بذل قصارى جهودهم لتسهيل الوصول إلى اتفاق فوري يعيد اليمن إلى مسار السلام.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,436
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,520
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,466
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,735

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ
محترم بالمزاج

محترم بالمزاج

مها الجبر
الكلاب الضالة تنشر الذعر!

الكلاب الضالة تنشر الذعر!

علي آل شرمة
هل أنت إنسان آلي؟!

هل أنت إنسان آلي؟!

أحمد عجب
قيادتنا خط أحمر

قيادتنا خط أحمر

غسان محمد عسيلان
التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة