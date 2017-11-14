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"آل الشيخ "يستعرض التجربة السعودية في التعليم الرقمي مع وزير التربية المغربي

بحث مع نائب الوزير الصيني تدريس "اللغة الصينية" وتدريب المعلمين

اجتمع وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور سعيد امزازي، وذلك على هامش انعقاد المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في نسخته الـ40 في العاصمة الفرنسية باريس.

وجرى خلال اللقاء بحث وسائل تطوير المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بما يخدم أهداف الدول العربية والإسلامية، كما بحث الجانبان المنح الدراسية المقدمة للطلاب المغاربة، وتطوير مجالات البحث العلمي بين البلدين، وتعزيز الشراكة والتعاون بين الجامعات السعودية والمغربية، والاستفادة من التجربة السعودية في التعليم الرقمي، ومن ذلك الجامعة الالكترونية، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، كذلك عمل الوزارة حالياً على تطوير العمل على المدرسة والروضة الافتراضية.

حضر اللقاء المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو الدكتور إبراهيم بن يوسف البلوي، ومستشار التعليم العالي في المندوبية الدكتور خالد العمري، ووكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، ومدير العلاقات العامة والمراسم بمكتب وزير التعليم بجدة الأستاذ خالد غندوره.

كما التقى آل الشيخ اليوم في العاصمة الفرنسية باريس نائب وزير التعليم في جمهورية الصين الشعبية تيان شو جون، وذلك في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو).

وجرى خلال اللقاء بحث إنشاء معهد لتعلم اللغة الصينية في المملكة، واستحداث برنامج لرياضات الدفاع عن النفس في مدارس التعليم العام، وتدريب المعلمين السعوديين في الصين من خلال برنامج خبرات، كذلك إمكانية زيادة عدد الطلاب السعوديين المبتعثين إلى الصين، كما بحث الجانبان العمل على إعداد المقررات لتعلم اللغة الصينية في المملكة، والتعاون بين الجامعات في البلدين، وتعليم اللغة العربية في الصين، وتوقيع برنامج تنفيذي في إطار الاتفاقية الموقعة بين المملكة والصين في مجال تدريب المعلمين، وبدء العمل على تدريس اللغة الصينية في المرحلة الثانوية، كذلك تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين المملكة والصين في المجالات التعليمية، والمشروعات المشتركة لتعزيز التواصل بين شعبي البلدين الصديقين من خلال التعليم.

حضر اللقاء المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو الدكتور إبراهيم بن يوسف البلوي، ومستشار التعليم العالي في المندوبية الدكتور خالد العمري، ووكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، ومدير العلاقات العامة والمراسم بمكتب وزير التعليم بجدة خالد غندوره.

وزير التعليم حمد آل الشيخ إيسيسكو اليونسكو

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل الشيخ "يستعرض التجربة السعودية في التعليم الرقمي مع وزير التربية المغربي
سبق

اجتمع وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور سعيد امزازي، وذلك على هامش انعقاد المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في نسخته الـ40 في العاصمة الفرنسية باريس.

وجرى خلال اللقاء بحث وسائل تطوير المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بما يخدم أهداف الدول العربية والإسلامية، كما بحث الجانبان المنح الدراسية المقدمة للطلاب المغاربة، وتطوير مجالات البحث العلمي بين البلدين، وتعزيز الشراكة والتعاون بين الجامعات السعودية والمغربية، والاستفادة من التجربة السعودية في التعليم الرقمي، ومن ذلك الجامعة الالكترونية، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، كذلك عمل الوزارة حالياً على تطوير العمل على المدرسة والروضة الافتراضية.

حضر اللقاء المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو الدكتور إبراهيم بن يوسف البلوي، ومستشار التعليم العالي في المندوبية الدكتور خالد العمري، ووكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، ومدير العلاقات العامة والمراسم بمكتب وزير التعليم بجدة الأستاذ خالد غندوره.

كما التقى آل الشيخ اليوم في العاصمة الفرنسية باريس نائب وزير التعليم في جمهورية الصين الشعبية تيان شو جون، وذلك في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو).

وجرى خلال اللقاء بحث إنشاء معهد لتعلم اللغة الصينية في المملكة، واستحداث برنامج لرياضات الدفاع عن النفس في مدارس التعليم العام، وتدريب المعلمين السعوديين في الصين من خلال برنامج خبرات، كذلك إمكانية زيادة عدد الطلاب السعوديين المبتعثين إلى الصين، كما بحث الجانبان العمل على إعداد المقررات لتعلم اللغة الصينية في المملكة، والتعاون بين الجامعات في البلدين، وتعليم اللغة العربية في الصين، وتوقيع برنامج تنفيذي في إطار الاتفاقية الموقعة بين المملكة والصين في مجال تدريب المعلمين، وبدء العمل على تدريس اللغة الصينية في المرحلة الثانوية، كذلك تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين المملكة والصين في المجالات التعليمية، والمشروعات المشتركة لتعزيز التواصل بين شعبي البلدين الصديقين من خلال التعليم.

حضر اللقاء المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو الدكتور إبراهيم بن يوسف البلوي، ومستشار التعليم العالي في المندوبية الدكتور خالد العمري، ووكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، ومدير العلاقات العامة والمراسم بمكتب وزير التعليم بجدة خالد غندوره.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
08:47 PM

"آل الشيخ "يستعرض التجربة السعودية في التعليم الرقمي مع وزير التربية المغربي

بحث مع نائب الوزير الصيني تدريس "اللغة الصينية" وتدريب المعلمين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - باريس
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اجتمع وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور سعيد امزازي، وذلك على هامش انعقاد المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في نسخته الـ40 في العاصمة الفرنسية باريس.

وجرى خلال اللقاء بحث وسائل تطوير المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بما يخدم أهداف الدول العربية والإسلامية، كما بحث الجانبان المنح الدراسية المقدمة للطلاب المغاربة، وتطوير مجالات البحث العلمي بين البلدين، وتعزيز الشراكة والتعاون بين الجامعات السعودية والمغربية، والاستفادة من التجربة السعودية في التعليم الرقمي، ومن ذلك الجامعة الالكترونية، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، كذلك عمل الوزارة حالياً على تطوير العمل على المدرسة والروضة الافتراضية.

حضر اللقاء المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو الدكتور إبراهيم بن يوسف البلوي، ومستشار التعليم العالي في المندوبية الدكتور خالد العمري، ووكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، ومدير العلاقات العامة والمراسم بمكتب وزير التعليم بجدة الأستاذ خالد غندوره.

كما التقى آل الشيخ اليوم في العاصمة الفرنسية باريس نائب وزير التعليم في جمهورية الصين الشعبية تيان شو جون، وذلك في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو).

وجرى خلال اللقاء بحث إنشاء معهد لتعلم اللغة الصينية في المملكة، واستحداث برنامج لرياضات الدفاع عن النفس في مدارس التعليم العام، وتدريب المعلمين السعوديين في الصين من خلال برنامج خبرات، كذلك إمكانية زيادة عدد الطلاب السعوديين المبتعثين إلى الصين، كما بحث الجانبان العمل على إعداد المقررات لتعلم اللغة الصينية في المملكة، والتعاون بين الجامعات في البلدين، وتعليم اللغة العربية في الصين، وتوقيع برنامج تنفيذي في إطار الاتفاقية الموقعة بين المملكة والصين في مجال تدريب المعلمين، وبدء العمل على تدريس اللغة الصينية في المرحلة الثانوية، كذلك تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين المملكة والصين في المجالات التعليمية، والمشروعات المشتركة لتعزيز التواصل بين شعبي البلدين الصديقين من خلال التعليم.

حضر اللقاء المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو الدكتور إبراهيم بن يوسف البلوي، ومستشار التعليم العالي في المندوبية الدكتور خالد العمري، ووكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، ومدير العلاقات العامة والمراسم بمكتب وزير التعليم بجدة خالد غندوره.

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