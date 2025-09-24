أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا من حالة ماطرة تشمل منطقتيْ الباحة ومكة المكرمة. ففي مكة المكرمة، أصدرت تنبيهًا من حالة أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية، تبدأ الساعة الثانية عشرة، وتتواصل حتى الثامنة مساء، وتشمل: (الجموم، والطائف، والعاصمة المقدسة، والعريضات). كما نبّهت منطقة الباحة، من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية، تشمل مدينة: (الباحة، ومحافظات الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة) والأجزاء المجاورة لها؛ حيث تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

الأرصاد تنبّه "الباحة" و"مكة المكرمة" من أمطار رعدية تتواصل للمساء صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-24 أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا من حالة ماطرة تشمل منطقتيْ الباحة ومكة المكرمة.

ففي مكة المكرمة، أصدرت تنبيهًا من حالة أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية، تبدأ الساعة الثانية عشرة، وتتواصل حتى الثامنة مساء، وتشمل: (الجموم، والطائف، والعاصمة المقدسة، والعريضات).

كما نبّهت منطقة الباحة، من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية، تشمل مدينة: (الباحة، ومحافظات الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة) والأجزاء المجاورة لها؛ حيث تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441 09:50 AM

الأرصاد تنبّه "الباحة" و"مكة المكرمة" من أمطار رعدية تتواصل للمساء قالت: تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية





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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا من حالة ماطرة تشمل منطقتيْ الباحة ومكة المكرمة.

ففي مكة المكرمة، أصدرت تنبيهًا من حالة أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية، تبدأ الساعة الثانية عشرة، وتتواصل حتى الثامنة مساء، وتشمل: (الجموم، والطائف، والعاصمة المقدسة، والعريضات).

كما نبّهت منطقة الباحة، من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية، تشمل مدينة: (الباحة، ومحافظات الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة) والأجزاء المجاورة لها؛ حيث تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.