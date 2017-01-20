أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الرياض ومكة المكرمة والشمالية والشرقية وحائل والقصيم والجوف ونجران. وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الرياض أنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الزلفي والعاصمة الرياض والغاط وشقراء ورماح والمجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس. ونبه المركز منطقة حائل بأنها تشهد أتربة مثارة، ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة حائل والحائط والشنان والغزالة وبقعاء وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس. وتشهد منطقة القصيم أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البدائع والبكيرية والرس والشماسية والنبهانية وبريدة وعنيزة، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس. ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة، مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس. وتشهد منطقة الجوف أتربة مثارة، ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس. ونبَّه المركز المنطقة الشمالية أيضًا بأنها تشهد أتربة مثارة، ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس. وتشهد مكة المكرمة رياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وارتفاع الأمواج. وتشمل الحالة الشعيبة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الخميس. وتشهد نجران عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة خباش وشرورة ونجران، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الخميس.

"الأرصاد" ينبِّه 8 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-20 أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الرياض ومكة المكرمة والشمالية والشرقية وحائل والقصيم والجوف ونجران.



وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الرياض أنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الزلفي والعاصمة الرياض والغاط وشقراء ورماح والمجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.



ونبه المركز منطقة حائل بأنها تشهد أتربة مثارة، ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة حائل والحائط والشنان والغزالة وبقعاء وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.



وتشهد منطقة القصيم أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البدائع والبكيرية والرس والشماسية والنبهانية وبريدة وعنيزة، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.



ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة، مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.



وتشهد منطقة الجوف أتربة مثارة، ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.



ونبَّه المركز المنطقة الشمالية أيضًا بأنها تشهد أتربة مثارة، ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.



وتشهد مكة المكرمة رياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وارتفاع الأمواج. وتشمل الحالة الشعيبة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الخميس.



وتشهد نجران عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة خباش وشرورة ونجران، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الخميس.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443 01:51 AM

"الأرصاد" ينبِّه 8 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الخميس





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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الرياض ومكة المكرمة والشمالية والشرقية وحائل والقصيم والجوف ونجران.



وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الرياض أنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الزلفي والعاصمة الرياض والغاط وشقراء ورماح والمجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.



ونبه المركز منطقة حائل بأنها تشهد أتربة مثارة، ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة حائل والحائط والشنان والغزالة وبقعاء وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.



وتشهد منطقة القصيم أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البدائع والبكيرية والرس والشماسية والنبهانية وبريدة وعنيزة، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.



ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة، مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.



وتشهد منطقة الجوف أتربة مثارة، ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.



ونبَّه المركز المنطقة الشمالية أيضًا بأنها تشهد أتربة مثارة، ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.



وتشهد مكة المكرمة رياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وارتفاع الأمواج. وتشمل الحالة الشعيبة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الخميس.



وتشهد نجران عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة خباش وشرورة ونجران، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الخميس.