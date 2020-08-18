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أمانة جدة تتفاعل مع بلاغ مواطنة عن تكدس نفايات بجوار منزلها

أرسلت فريقاً من قسم النظافة وأزالت التشوهات البصرية الموجودة

تفاعلت أمانة محافظة جدة مع بلاغ مواطنة عن تكدس أكوام من النفايات بجوار منزلها بحي الصواعد جنوب شرق المحافظة.


وقامت الأمانة بإرسال فريق من قسم النظافة وأزالت تشوهات بصرية تمثلت في أكوام من النفايات مجاورة لمنزل المواطنة في حين شددت الرقابة على منع رمي المخلفات خارج الصناديق المعدة لذلك.


وأعربت المواطنة عن شكرها لأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي ولمدير وحدة شؤون المواطنين بمكتب الأمين عبدالرحمن راشد الزهراني ولزميله الموظف محمد علي المشهور الذين تفاعلوا مع شكواها، حيث كانت تواجه مشكلة تكدس النفايات بجوار منزلها.

أمانة جدة

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أمانة جدة تتفاعل مع بلاغ مواطنة عن تكدس نفايات بجوار منزلها
سبق

تفاعلت أمانة محافظة جدة مع بلاغ مواطنة عن تكدس أكوام من النفايات بجوار منزلها بحي الصواعد جنوب شرق المحافظة.


وقامت الأمانة بإرسال فريق من قسم النظافة وأزالت تشوهات بصرية تمثلت في أكوام من النفايات مجاورة لمنزل المواطنة في حين شددت الرقابة على منع رمي المخلفات خارج الصناديق المعدة لذلك.


وأعربت المواطنة عن شكرها لأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي ولمدير وحدة شؤون المواطنين بمكتب الأمين عبدالرحمن راشد الزهراني ولزميله الموظف محمد علي المشهور الذين تفاعلوا مع شكواها، حيث كانت تواجه مشكلة تكدس النفايات بجوار منزلها.

18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
02:28 PM

أمانة جدة تتفاعل مع بلاغ مواطنة عن تكدس نفايات بجوار منزلها

أرسلت فريقاً من قسم النظافة وأزالت التشوهات البصرية الموجودة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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3,659

تفاعلت أمانة محافظة جدة مع بلاغ مواطنة عن تكدس أكوام من النفايات بجوار منزلها بحي الصواعد جنوب شرق المحافظة.


وقامت الأمانة بإرسال فريق من قسم النظافة وأزالت تشوهات بصرية تمثلت في أكوام من النفايات مجاورة لمنزل المواطنة في حين شددت الرقابة على منع رمي المخلفات خارج الصناديق المعدة لذلك.


وأعربت المواطنة عن شكرها لأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي ولمدير وحدة شؤون المواطنين بمكتب الأمين عبدالرحمن راشد الزهراني ولزميله الموظف محمد علي المشهور الذين تفاعلوا مع شكواها، حيث كانت تواجه مشكلة تكدس النفايات بجوار منزلها.

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