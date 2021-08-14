النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جمعية بناء تختتم برنامج "الإنجليزية" بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

كرّمت 59 أمًا وطالبة من المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعية

كرّمت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام 59 أمًا وطالبة من المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعية من مستفيدي جمعية بناء لرعاية الأيتام بالشرقية بعد مشاركتهن في برنامج اللغة الإنجليزية المقام بمركز التعليم المستمر التابع للجامعة وذلك بحضور عميد معهد الدراسات الاستشارية عبدالكريم الهويش ومدير عام الجمعية بالإنابة الدكتورعبدالله السبيعي، ومدير إدارة البرامج بالجمعية محمد بالطيور.

وأوضح الدكتور السبيعي أن المشاركات من مستفيدي الجمعية اجتزن البرنامج في المستوى (A1) حيث كانت مدة المستوى شهرين، وأضاف أنه تم خلال الحفل استعراض عينة من مخرجات الطالبات من جميع المراحل والاستماع إلى كلمات نيابة عن طالبات كل مرحلة بما فيهن الأمهات باللغة الإنجليزية، وأضاف الدكتور السبيعي أن الطالبات استعرضن أيضًا بعض المهارات والمعارف التي اكتسبنها خلال زيارتهن في القاعات الدراسية بعد الحفل.

وأشار "السبيعي" إلى أن هذا البرنامج أحد أبرز الخدمات التي تقدمها الجمعية لمستفيديها من الأيتام وأسرهم بهدف صقل مهاراتهم في اللغة الإنجليزية، وأشاد بالدور البارز الذي قامت به جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في إطار تعاونها مع الجمعية، متطلعًا إلى مزيدٍ من التعاون بين الجامعة والجمعية بما يحقق فرصًا تعليمية متميزة لمستفيدي الجمعية.

يُذكر أن البرنامج تضمن دورة تدريبية لتعليم اللغة الإنجليزية للأمهات والطالبات تهدف إلى تعليم وبناء المهارات في اللغة الإنجليزية وكيفية التواصل بمجالات التعلم والعمل والمواقف اليومية، والمساهمة في تعزيز ثقة المستفيدات بأنفسهن، والانتقال إلى مرحلة جديدة في مسيرة حياتهن، سواء العلمية أو العملية جميع مراحل التعليم من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الجامعية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
جمعية بناء تختتم برنامج "الإنجليزية" بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
سبق

كرّمت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام 59 أمًا وطالبة من المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعية من مستفيدي جمعية بناء لرعاية الأيتام بالشرقية بعد مشاركتهن في برنامج اللغة الإنجليزية المقام بمركز التعليم المستمر التابع للجامعة وذلك بحضور عميد معهد الدراسات الاستشارية عبدالكريم الهويش ومدير عام الجمعية بالإنابة الدكتورعبدالله السبيعي، ومدير إدارة البرامج بالجمعية محمد بالطيور.

وأوضح الدكتور السبيعي أن المشاركات من مستفيدي الجمعية اجتزن البرنامج في المستوى (A1) حيث كانت مدة المستوى شهرين، وأضاف أنه تم خلال الحفل استعراض عينة من مخرجات الطالبات من جميع المراحل والاستماع إلى كلمات نيابة عن طالبات كل مرحلة بما فيهن الأمهات باللغة الإنجليزية، وأضاف الدكتور السبيعي أن الطالبات استعرضن أيضًا بعض المهارات والمعارف التي اكتسبنها خلال زيارتهن في القاعات الدراسية بعد الحفل.

وأشار "السبيعي" إلى أن هذا البرنامج أحد أبرز الخدمات التي تقدمها الجمعية لمستفيديها من الأيتام وأسرهم بهدف صقل مهاراتهم في اللغة الإنجليزية، وأشاد بالدور البارز الذي قامت به جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في إطار تعاونها مع الجمعية، متطلعًا إلى مزيدٍ من التعاون بين الجامعة والجمعية بما يحقق فرصًا تعليمية متميزة لمستفيدي الجمعية.

يُذكر أن البرنامج تضمن دورة تدريبية لتعليم اللغة الإنجليزية للأمهات والطالبات تهدف إلى تعليم وبناء المهارات في اللغة الإنجليزية وكيفية التواصل بمجالات التعلم والعمل والمواقف اليومية، والمساهمة في تعزيز ثقة المستفيدات بأنفسهن، والانتقال إلى مرحلة جديدة في مسيرة حياتهن، سواء العلمية أو العملية جميع مراحل التعليم من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الجامعية.

14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443
10:59 PM

جمعية بناء تختتم برنامج "الإنجليزية" بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

كرّمت 59 أمًا وطالبة من المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
103

كرّمت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام 59 أمًا وطالبة من المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعية من مستفيدي جمعية بناء لرعاية الأيتام بالشرقية بعد مشاركتهن في برنامج اللغة الإنجليزية المقام بمركز التعليم المستمر التابع للجامعة وذلك بحضور عميد معهد الدراسات الاستشارية عبدالكريم الهويش ومدير عام الجمعية بالإنابة الدكتورعبدالله السبيعي، ومدير إدارة البرامج بالجمعية محمد بالطيور.

وأوضح الدكتور السبيعي أن المشاركات من مستفيدي الجمعية اجتزن البرنامج في المستوى (A1) حيث كانت مدة المستوى شهرين، وأضاف أنه تم خلال الحفل استعراض عينة من مخرجات الطالبات من جميع المراحل والاستماع إلى كلمات نيابة عن طالبات كل مرحلة بما فيهن الأمهات باللغة الإنجليزية، وأضاف الدكتور السبيعي أن الطالبات استعرضن أيضًا بعض المهارات والمعارف التي اكتسبنها خلال زيارتهن في القاعات الدراسية بعد الحفل.

وأشار "السبيعي" إلى أن هذا البرنامج أحد أبرز الخدمات التي تقدمها الجمعية لمستفيديها من الأيتام وأسرهم بهدف صقل مهاراتهم في اللغة الإنجليزية، وأشاد بالدور البارز الذي قامت به جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في إطار تعاونها مع الجمعية، متطلعًا إلى مزيدٍ من التعاون بين الجامعة والجمعية بما يحقق فرصًا تعليمية متميزة لمستفيدي الجمعية.

يُذكر أن البرنامج تضمن دورة تدريبية لتعليم اللغة الإنجليزية للأمهات والطالبات تهدف إلى تعليم وبناء المهارات في اللغة الإنجليزية وكيفية التواصل بمجالات التعلم والعمل والمواقف اليومية، والمساهمة في تعزيز ثقة المستفيدات بأنفسهن، والانتقال إلى مرحلة جديدة في مسيرة حياتهن، سواء العلمية أو العملية جميع مراحل التعليم من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الجامعية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,711
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,347
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,632
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,341

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

طوفان لم يُردّ

طوفان لم يُردّ

مها الجبر
تعليم "نيو لوك"!!

تعليم "نيو لوك"!!

بندر مغرم الشهري
وزارة العدل والتطور التقني

وزارة العدل والتطور التقني

عبدالعزيز بن ذياب
المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

علي آل شرمة
"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي
الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة