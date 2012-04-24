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إندونيسيا تعلن العثور على الغوّاصة المفقودة على عُمق 850 متراً

فُقد الاتصال بها الأربعاء واحتياطيات الأكسجين انقضت فجر اليوم

أعلن الجيش الإندونيسي العثور على الغوّاصة التابعة له التي فُقد الاتصال بها قبالة سواحل بالي الأربعاء الماضي، على عُمق 850 متراً.

وأكّد الجيش أن السلطات تستعد لتنفيذ عمليات إجلاء الناجين المحتملين داخل غوّاصة KRI Nanggala-402، على الرغم من التقديرات القاضية بأن احتياطيات الأكسجين فيها قد انقضت فجر اليوم السبت.

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إندونيسيا تعلن العثور على الغوّاصة المفقودة على عُمق 850 متراً
سبق

أعلن الجيش الإندونيسي العثور على الغوّاصة التابعة له التي فُقد الاتصال بها قبالة سواحل بالي الأربعاء الماضي، على عُمق 850 متراً.

وأكّد الجيش أن السلطات تستعد لتنفيذ عمليات إجلاء الناجين المحتملين داخل غوّاصة KRI Nanggala-402، على الرغم من التقديرات القاضية بأن احتياطيات الأكسجين فيها قد انقضت فجر اليوم السبت.

24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442
12:18 PM

إندونيسيا تعلن العثور على الغوّاصة المفقودة على عُمق 850 متراً

فُقد الاتصال بها الأربعاء واحتياطيات الأكسجين انقضت فجر اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الجيش الإندونيسي العثور على الغوّاصة التابعة له التي فُقد الاتصال بها قبالة سواحل بالي الأربعاء الماضي، على عُمق 850 متراً.

وأكّد الجيش أن السلطات تستعد لتنفيذ عمليات إجلاء الناجين المحتملين داخل غوّاصة KRI Nanggala-402، على الرغم من التقديرات القاضية بأن احتياطيات الأكسجين فيها قد انقضت فجر اليوم السبت.

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