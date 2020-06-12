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"الخارجية": المملكة تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع شمال نيجيريا

جددت الوزارة وقوف السعودية ضد الإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع شمال نيجيريا، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وجددت الوزارة وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية نيجيريا الاتحادية ضد الإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة.

وعبّرت وزارة الخارجية عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب النيجيري الشقيق، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

وزارة الخارجية

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"الخارجية": المملكة تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع شمال نيجيريا
سبق

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع شمال نيجيريا، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وجددت الوزارة وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية نيجيريا الاتحادية ضد الإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة.

وعبّرت وزارة الخارجية عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب النيجيري الشقيق، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
11:57 PM

"الخارجية": المملكة تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع شمال نيجيريا

جددت الوزارة وقوف السعودية ضد الإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
655

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع شمال نيجيريا، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وجددت الوزارة وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية نيجيريا الاتحادية ضد الإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة.

وعبّرت وزارة الخارجية عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب النيجيري الشقيق، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

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