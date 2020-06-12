وعبّرت وزارة الخارجية عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب النيجيري الشقيق، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

وجددت الوزارة وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية نيجيريا الاتحادية ضد الإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة.

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع شمال نيجيريا، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

"الخارجية": المملكة تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع شمال نيجيريا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-11 أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع شمال نيجيريا، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. وجددت الوزارة وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية نيجيريا الاتحادية ضد الإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة. وعبّرت وزارة الخارجية عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب النيجيري الشقيق، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441 11:57 PM

"الخارجية": المملكة تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع شمال نيجيريا جددت الوزارة وقوف السعودية ضد الإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة





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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع شمال نيجيريا، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وجددت الوزارة وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية نيجيريا الاتحادية ضد الإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة.

وعبّرت وزارة الخارجية عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب النيجيري الشقيق، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.