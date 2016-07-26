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شاهد .. استعادة وضبط 53 طنًا من الحطب والفحم المخالف بالقنفذة

من خلال  100جولة.. شملت الأسواق والمطاعم والمقاهي والمتنزهات

أكد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وفي استمرار لجهودهم الرقابية للمركز في مكافحة بيع الحطب المحلي بتنفيذه لـ 100 جولة تفتيشية بمحافظة القنفذة خلال عامي 1441-1442هـ شملت الأسواق والمطاعم والمقاهي والمتنزهات.

وأسفرت تلك الجولات عن ضبط واستعادة أكثر من 24 طن فحم محلي، واستعادة 29 طن حطب محلي، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقًا لنظام البيئة ولائحة الاحتطاب.

يُشار إلى أن الحملة نفذت بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وعدد من الجهات المساندة.

وأوضح المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر عبر حسابه في "تويتر" أن دوريات حماية الغابات والمراعي للمركز والجهات المساندة تضبط وتستعيد أكثر من 53 طنًا من الحطب والفحم المحلي بمحافظة القنفذة ضمن حملة رقابية موسعة شملت 100 جولة تفتيشية على الأسواق والمطاعم والمقاهي والمتنزهات.

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شاهد .. استعادة وضبط 53 طنًا من الحطب والفحم المخالف بالقنفذة
سبق

أكد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وفي استمرار لجهودهم الرقابية للمركز في مكافحة بيع الحطب المحلي بتنفيذه لـ 100 جولة تفتيشية بمحافظة القنفذة خلال عامي 1441-1442هـ شملت الأسواق والمطاعم والمقاهي والمتنزهات.

وأسفرت تلك الجولات عن ضبط واستعادة أكثر من 24 طن فحم محلي، واستعادة 29 طن حطب محلي، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقًا لنظام البيئة ولائحة الاحتطاب.

يُشار إلى أن الحملة نفذت بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وعدد من الجهات المساندة.

وأوضح المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر عبر حسابه في "تويتر" أن دوريات حماية الغابات والمراعي للمركز والجهات المساندة تضبط وتستعيد أكثر من 53 طنًا من الحطب والفحم المحلي بمحافظة القنفذة ضمن حملة رقابية موسعة شملت 100 جولة تفتيشية على الأسواق والمطاعم والمقاهي والمتنزهات.

25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442
11:02 PM

شاهد .. استعادة وضبط 53 طنًا من الحطب والفحم المخالف بالقنفذة

من خلال  100جولة.. شملت الأسواق والمطاعم والمقاهي والمتنزهات

A A A
علي السحاري - القنفذة
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1,917

أكد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وفي استمرار لجهودهم الرقابية للمركز في مكافحة بيع الحطب المحلي بتنفيذه لـ 100 جولة تفتيشية بمحافظة القنفذة خلال عامي 1441-1442هـ شملت الأسواق والمطاعم والمقاهي والمتنزهات.

وأسفرت تلك الجولات عن ضبط واستعادة أكثر من 24 طن فحم محلي، واستعادة 29 طن حطب محلي، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقًا لنظام البيئة ولائحة الاحتطاب.

يُشار إلى أن الحملة نفذت بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وعدد من الجهات المساندة.

وأوضح المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر عبر حسابه في "تويتر" أن دوريات حماية الغابات والمراعي للمركز والجهات المساندة تضبط وتستعيد أكثر من 53 طنًا من الحطب والفحم المحلي بمحافظة القنفذة ضمن حملة رقابية موسعة شملت 100 جولة تفتيشية على الأسواق والمطاعم والمقاهي والمتنزهات.

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