النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أحوال مكة" تقدِّم خدماتها بمكتب متكامل وعربة متنقلة بالمشاعر المقدسة

تشمل جميع خدمات "السجل المدني" وتسجيل الواقعات المدنية

تشارك الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة في موسم الحج هذا العام بمكتب متكامل في المبنى رقم 33 الواقع في مجمع الدوائر الحكومية في المشاعر المقدسة بعربة متنقلة لتقديم خدماتها للعاملين في خدمة ضيوف الرحمن.

وفي التفاصيل، يقدّم المكتب والعربة المتنقلة الموجودة حاليًا مقابل بوابة مجمع الدوائر الحكومية في المشاعر المقدسة خدمات السجل المدني، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، وبدل تالف أو مفقود، وتسجيل الواقعات المدنية بهدف التسهيل على المستفيدين للحصول على الخدمة بأسرع وأسهل الطرق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أحوال مكة" تقدِّم خدماتها بمكتب متكامل وعربة متنقلة بالمشاعر المقدسة
سبق

تشارك الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة في موسم الحج هذا العام بمكتب متكامل في المبنى رقم 33 الواقع في مجمع الدوائر الحكومية في المشاعر المقدسة بعربة متنقلة لتقديم خدماتها للعاملين في خدمة ضيوف الرحمن.

وفي التفاصيل، يقدّم المكتب والعربة المتنقلة الموجودة حاليًا مقابل بوابة مجمع الدوائر الحكومية في المشاعر المقدسة خدمات السجل المدني، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، وبدل تالف أو مفقود، وتسجيل الواقعات المدنية بهدف التسهيل على المستفيدين للحصول على الخدمة بأسرع وأسهل الطرق.

19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
01:47 AM

"أحوال مكة" تقدِّم خدماتها بمكتب متكامل وعربة متنقلة بالمشاعر المقدسة

تشمل جميع خدمات "السجل المدني" وتسجيل الواقعات المدنية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
0
20

تشارك الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة في موسم الحج هذا العام بمكتب متكامل في المبنى رقم 33 الواقع في مجمع الدوائر الحكومية في المشاعر المقدسة بعربة متنقلة لتقديم خدماتها للعاملين في خدمة ضيوف الرحمن.

وفي التفاصيل، يقدّم المكتب والعربة المتنقلة الموجودة حاليًا مقابل بوابة مجمع الدوائر الحكومية في المشاعر المقدسة خدمات السجل المدني، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، وبدل تالف أو مفقود، وتسجيل الواقعات المدنية بهدف التسهيل على المستفيدين للحصول على الخدمة بأسرع وأسهل الطرق.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,975
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,083
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,427
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,886

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة