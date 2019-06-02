محكمة عراقية تقضي بإعدام فرنسي تاسع

من أصل 12 إرهابياً متهمين بالانتماء لـ "داعش"

أصدرت محكمة عراقية، اليوم الأحد، حكماً بالإعدام على فرنسي تاسع من أصل 12 إرهابياً نُقلوا من سوريا إلى العراق وأُدينوا بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، وبدأت محاكمة آخر، حسب وسائل إعلام محلية.

وبحسب موقع "الحرة" صدر الحكم بحق الفرنسي فياني أوراغي (28 عاماً)، وهو من أصل جزائري بايع تنظيم داعش الإرهابي في يونيو 2014، حسب مركز تحليل الإرهاب.

وقال أوراغي؛ الذي كان يُفترض أن تبدأ محاكمته الإثنين، للقاضي بالعربية: "صحيح عملت مع (داعش) ولكن لم أشارك في معركة لا في سوريا ولا في العراق".

وجرت في بغداد بين 26 إلى 28 من الشهر الحالي، محاكمة ثمانية فرنسيين انتهت بصدور أحكام بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق سبعة منهم بعد إدانتهم بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي.. ولاحقاً صدر حكم بإعدام فرنسي ثامن.

ويحاكم فرنسيون في العراق نُقلوا من سوريا حيث كانوا محتجزين لدى قوات سوريا الديموقراطية، بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي؛ لعدم إمكانية محاكمتهم من قِبل هذه القوات، وانقطاع العلاقات الدبلوماسية بين دمشق وباريس؛ التي تكرّر دائماً رفضها عودتهم إلى فرنسا حيث يحتدم الجدل حول هذا الموضوع.