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"الصحة": تسجيل 1114 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1044 خلال الـ24 ساعة الماضية

العراق يسجل 3962 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي حالات الوفاة في ليبيا يصل إلى 203

سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 3962 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 211947 إصابة .

وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان، بتسجيل 77 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 6596, فيما سُجّلت 3372 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 153761حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في العراق إلى هذا اليوم 51590, منهم 574 في العناية المركزة.

من جهة أخرى، سجلت ليبيا خلال الساعات الـ 24 الماضية 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب 16 حالة شفاء و4 حالات وفاة.

وذكر المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان أنه فُحصت 2388 عينة للكشف عن الفيروس، ونتجت عنها سلبية 2116 عينة، وإيجابية 272 عينة، موزعة بواقع 150 حالة جديدة و122 حالة لمخالطين، إضافة إلى تسجيل 16 حالة شفاء وأربع حالات وفاة.

وأضاف المركز أن إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا بلغت 11 ألفًا و281 حالة، منها 9966 نشطة، و1112 متعافيًا، و203 حالات وفاة، منذ بدء انتشار المرض في البلاد مارس الماضي.

العراق فيروس كورونا الجديد

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العراق يسجل 3962 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 3962 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 211947 إصابة .

وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان، بتسجيل 77 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 6596, فيما سُجّلت 3372 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 153761حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في العراق إلى هذا اليوم 51590, منهم 574 في العناية المركزة.

من جهة أخرى، سجلت ليبيا خلال الساعات الـ 24 الماضية 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب 16 حالة شفاء و4 حالات وفاة.

وذكر المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان أنه فُحصت 2388 عينة للكشف عن الفيروس، ونتجت عنها سلبية 2116 عينة، وإيجابية 272 عينة، موزعة بواقع 150 حالة جديدة و122 حالة لمخالطين، إضافة إلى تسجيل 16 حالة شفاء وأربع حالات وفاة.

وأضاف المركز أن إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا بلغت 11 ألفًا و281 حالة، منها 9966 نشطة، و1112 متعافيًا، و203 حالات وفاة، منذ بدء انتشار المرض في البلاد مارس الماضي.

25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
05:39 PM

العراق يسجل 3962 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي حالات الوفاة في ليبيا يصل إلى 203

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 3962 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 211947 إصابة .

وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان، بتسجيل 77 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 6596, فيما سُجّلت 3372 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 153761حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في العراق إلى هذا اليوم 51590, منهم 574 في العناية المركزة.

من جهة أخرى، سجلت ليبيا خلال الساعات الـ 24 الماضية 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب 16 حالة شفاء و4 حالات وفاة.

وذكر المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان أنه فُحصت 2388 عينة للكشف عن الفيروس، ونتجت عنها سلبية 2116 عينة، وإيجابية 272 عينة، موزعة بواقع 150 حالة جديدة و122 حالة لمخالطين، إضافة إلى تسجيل 16 حالة شفاء وأربع حالات وفاة.

وأضاف المركز أن إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا بلغت 11 ألفًا و281 حالة، منها 9966 نشطة، و1112 متعافيًا، و203 حالات وفاة، منذ بدء انتشار المرض في البلاد مارس الماضي.

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