شاهد.. ضبط وإزالة حظائر مخالفة تبيع حليب إبل على طرقات بالطائف

ضمن جولات تفتيشية للجنة ضمت الشرطة و"الأمانة" وترأستها "الزراعة"

ضبطت لجنةٌ برئاسة وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، وعضوية: (أمانة محافظة الطائف، والشرطة، ومديرية الصحة، ومكتب وزارة التجارة والاستثمار) حظائر مخالفة للنظام تبيع حليب الإبل على الطرقات العامة.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، أن مكتب الوزارة بالتعاون مع اللجنة المشكّلة لمنع بيع حليب الإبل، نفّذ جولات تفتيشية رقابية استهدفت بائعي حليب الإبل على الطرقات والأسواق لحصر المخالفين وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم؛ حيث تم إزالة الحظائر المخالفة.

وجاءت تلك الجولات التفتيشية؛ سعيًا من "وزارة البيئة" للقضاء على ظاهرة انتشار بيع الحليب بالشكل العشوائي الذي قد يكون سببًا في نقل كثير من الأمراض الخطيرة من الحيوان إلى الإنسان (الأمراض المشتركة)؛ مما يشكل خطورة على الصحة؛ خاصة في ظل انعدام نظافة الأماكن والأوعية التي يتم بيع الحليب فيها؛ مما يتطلب تشديد الرقابة الصحية، وضبط ممارسة ذلك النشاط العشوائي.

وشددت الحملة على مكافحة عمليات البيع العشوائي لحليب الإبل في الطرقات، وضبط المخالفين، وإيقاع العقوبات اللازمة بحقهم.