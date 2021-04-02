وداعاً للمتطفلين... بشرى من "جوجل" لأصحاب هواتف "أندرويد"

زفّت شركة "جوجل" الأمريكية بشرى سارة إلى أصحاب هواتف "أندرويد"، واعدةً إياهم بوضع حد للمتطفلين.

وقالت "جوجل"، بحسب ما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إنها ستفرض قيوداً على التطبيقات الموجودة على هواتف "أندرويد"، بحيث لا يمكنها رؤية ما يثبته المستخدمون على هواتفهم من تطبيقات.

وعدّلت "جوجل" قواعد استخدام "أندرويد"، والتي تمنع معظم التطبيقات من رؤية جميع التطبيقات الأخرى عبر هاتفك أو جهازك اللوحي، للحد من طلبات الإذن على معرفة التطبيقات الموجودة على الهواتف.

وستكون تلك القواعد مطبقة على التطبيقات المثبتة على الجهاز بنظام تشغيل "أندرويد 11" وما هو أحدث.

وسيعتبر متجر "جوجل بلاي" محاولة معرفة مخزون الجهاز من التطبيقات المثبة بمثابة "معلومات شخصية حساسة وسرية".

وستستثني جوجل فقط التطبيقات، التي تحتاج طريقة عملها إلى تطبيقات أخرى مثبتة على الجهاز، مثل برامج مكافحة الفيروسات، أو مديري الملفات أو المتصفحات أو تطبيقات البحث على الجهاز.

وستمنع تلك السياسة الجديدة من جوجل من استغلال بيانات المستخدمين في أغراض سيئة مثل التجسس أو التطفل على المستخدمين لأغراض إعلانية مثلاً.

وسيتم تطبيق تلك السياسة بصورة كاملة لكل مستخدمي هواتف "أندرويد"، بدءا من يوم 5 مايو 2021.