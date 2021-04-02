النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 728 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 404 خلال الـ24 ساعة الماضية

وداعاً للمتطفلين... بشرى من "جوجل" لأصحاب هواتف "أندرويد"

زفّت شركة "جوجل" الأمريكية بشرى سارة إلى أصحاب هواتف "أندرويد"، واعدةً إياهم بوضع حد للمتطفلين.

وقالت "جوجل"، بحسب ما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إنها ستفرض قيوداً على التطبيقات الموجودة على هواتف "أندرويد"، بحيث لا يمكنها رؤية ما يثبته المستخدمون على هواتفهم من تطبيقات.

وعدّلت "جوجل" قواعد استخدام "أندرويد"، والتي تمنع معظم التطبيقات من رؤية جميع التطبيقات الأخرى عبر هاتفك أو جهازك اللوحي، للحد من طلبات الإذن على معرفة التطبيقات الموجودة على الهواتف.

وستكون تلك القواعد مطبقة على التطبيقات المثبتة على الجهاز بنظام تشغيل "أندرويد 11" وما هو أحدث.

وسيعتبر متجر "جوجل بلاي" محاولة معرفة مخزون الجهاز من التطبيقات المثبة بمثابة "معلومات شخصية حساسة وسرية".

وستستثني جوجل فقط التطبيقات، التي تحتاج طريقة عملها إلى تطبيقات أخرى مثبتة على الجهاز، مثل برامج مكافحة الفيروسات، أو مديري الملفات أو المتصفحات أو تطبيقات البحث على الجهاز.

وستمنع تلك السياسة الجديدة من جوجل من استغلال بيانات المستخدمين في أغراض سيئة مثل التجسس أو التطفل على المستخدمين لأغراض إعلانية مثلاً.

وسيتم تطبيق تلك السياسة بصورة كاملة لكل مستخدمي هواتف "أندرويد"، بدءا من يوم 5 مايو 2021.

شركة جوجل الأمريكية أندرويد

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
وداعاً للمتطفلين... بشرى من "جوجل" لأصحاب هواتف "أندرويد"
سبق

زفّت شركة "جوجل" الأمريكية بشرى سارة إلى أصحاب هواتف "أندرويد"، واعدةً إياهم بوضع حد للمتطفلين.

وقالت "جوجل"، بحسب ما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إنها ستفرض قيوداً على التطبيقات الموجودة على هواتف "أندرويد"، بحيث لا يمكنها رؤية ما يثبته المستخدمون على هواتفهم من تطبيقات.

وعدّلت "جوجل" قواعد استخدام "أندرويد"، والتي تمنع معظم التطبيقات من رؤية جميع التطبيقات الأخرى عبر هاتفك أو جهازك اللوحي، للحد من طلبات الإذن على معرفة التطبيقات الموجودة على الهواتف.

وستكون تلك القواعد مطبقة على التطبيقات المثبتة على الجهاز بنظام تشغيل "أندرويد 11" وما هو أحدث.

وسيعتبر متجر "جوجل بلاي" محاولة معرفة مخزون الجهاز من التطبيقات المثبة بمثابة "معلومات شخصية حساسة وسرية".

وستستثني جوجل فقط التطبيقات، التي تحتاج طريقة عملها إلى تطبيقات أخرى مثبتة على الجهاز، مثل برامج مكافحة الفيروسات، أو مديري الملفات أو المتصفحات أو تطبيقات البحث على الجهاز.

وستمنع تلك السياسة الجديدة من جوجل من استغلال بيانات المستخدمين في أغراض سيئة مثل التجسس أو التطفل على المستخدمين لأغراض إعلانية مثلاً.

وسيتم تطبيق تلك السياسة بصورة كاملة لكل مستخدمي هواتف "أندرويد"، بدءا من يوم 5 مايو 2021.

02 إبريل 2021 - 20 شعبان 1442
05:14 PM

وداعاً للمتطفلين... بشرى من "جوجل" لأصحاب هواتف "أندرويد"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,055

زفّت شركة "جوجل" الأمريكية بشرى سارة إلى أصحاب هواتف "أندرويد"، واعدةً إياهم بوضع حد للمتطفلين.

وقالت "جوجل"، بحسب ما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إنها ستفرض قيوداً على التطبيقات الموجودة على هواتف "أندرويد"، بحيث لا يمكنها رؤية ما يثبته المستخدمون على هواتفهم من تطبيقات.

وعدّلت "جوجل" قواعد استخدام "أندرويد"، والتي تمنع معظم التطبيقات من رؤية جميع التطبيقات الأخرى عبر هاتفك أو جهازك اللوحي، للحد من طلبات الإذن على معرفة التطبيقات الموجودة على الهواتف.

وستكون تلك القواعد مطبقة على التطبيقات المثبتة على الجهاز بنظام تشغيل "أندرويد 11" وما هو أحدث.

وسيعتبر متجر "جوجل بلاي" محاولة معرفة مخزون الجهاز من التطبيقات المثبة بمثابة "معلومات شخصية حساسة وسرية".

وستستثني جوجل فقط التطبيقات، التي تحتاج طريقة عملها إلى تطبيقات أخرى مثبتة على الجهاز، مثل برامج مكافحة الفيروسات، أو مديري الملفات أو المتصفحات أو تطبيقات البحث على الجهاز.

وستمنع تلك السياسة الجديدة من جوجل من استغلال بيانات المستخدمين في أغراض سيئة مثل التجسس أو التطفل على المستخدمين لأغراض إعلانية مثلاً.

وسيتم تطبيق تلك السياسة بصورة كاملة لكل مستخدمي هواتف "أندرويد"، بدءا من يوم 5 مايو 2021.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,777
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,776
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,891
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,055

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة