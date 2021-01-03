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"الصحة": تسجيل 82 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 180خلال الـ24 ساعة الماضية

تخيّل عدد المكالمات المجراة عبر "واتساب" في "ليلة رأس السنة"!

أعلى معدل استخدام في يوم واحد.. وارتفاع ملحوظ بفعل "كورونا"

بلغ عدد المكالمات الصوتية والمرئية التي تمّ تداولها عبر التطبيق الشهير "واتساب"، أكثر من مليار و400 مليون في ليلة رأس السنة الجديدة 2021.

ولوحظ ارتفاعٌ كبيرٌ في عدد المكالمات التي تم إجراؤها عن طريق "واتساب" خلال العام الجاري؛ بسبب الاجراءات الاحترازية من فيروس كورونا "كوفيد-19" مقارنة بالأعوام السابقة.

وذكرت تقارير أمريكية، أن عديداً من منصات التواصل الاجتماعي شهدت خلال ليلة واحدة ارتفاعاً ضخماً في عدد المكالمات والرسائل والصور؛ حيث جاء في صدارة أكثر المنصات استخداماً "واتساب".

ويعد 31 ديسمبر 2020، هو اليوم الذي شهد فيه تطبيق "واتساب" أعلى معدل استخدام في يوم واحد.

واتساب

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تخيّل عدد المكالمات المجراة عبر "واتساب" في "ليلة رأس السنة"!
سبق

بلغ عدد المكالمات الصوتية والمرئية التي تمّ تداولها عبر التطبيق الشهير "واتساب"، أكثر من مليار و400 مليون في ليلة رأس السنة الجديدة 2021.

ولوحظ ارتفاعٌ كبيرٌ في عدد المكالمات التي تم إجراؤها عن طريق "واتساب" خلال العام الجاري؛ بسبب الاجراءات الاحترازية من فيروس كورونا "كوفيد-19" مقارنة بالأعوام السابقة.

وذكرت تقارير أمريكية، أن عديداً من منصات التواصل الاجتماعي شهدت خلال ليلة واحدة ارتفاعاً ضخماً في عدد المكالمات والرسائل والصور؛ حيث جاء في صدارة أكثر المنصات استخداماً "واتساب".

ويعد 31 ديسمبر 2020، هو اليوم الذي شهد فيه تطبيق "واتساب" أعلى معدل استخدام في يوم واحد.

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
12:30 PM

تخيّل عدد المكالمات المجراة عبر "واتساب" في "ليلة رأس السنة"!

أعلى معدل استخدام في يوم واحد.. وارتفاع ملحوظ بفعل "كورونا"

A A A
خالد علي - الرياض
5
1,942

بلغ عدد المكالمات الصوتية والمرئية التي تمّ تداولها عبر التطبيق الشهير "واتساب"، أكثر من مليار و400 مليون في ليلة رأس السنة الجديدة 2021.

ولوحظ ارتفاعٌ كبيرٌ في عدد المكالمات التي تم إجراؤها عن طريق "واتساب" خلال العام الجاري؛ بسبب الاجراءات الاحترازية من فيروس كورونا "كوفيد-19" مقارنة بالأعوام السابقة.

وذكرت تقارير أمريكية، أن عديداً من منصات التواصل الاجتماعي شهدت خلال ليلة واحدة ارتفاعاً ضخماً في عدد المكالمات والرسائل والصور؛ حيث جاء في صدارة أكثر المنصات استخداماً "واتساب".

ويعد 31 ديسمبر 2020، هو اليوم الذي شهد فيه تطبيق "واتساب" أعلى معدل استخدام في يوم واحد.

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بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,064
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,848
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,369
70 مليار ..

70 مليار ..

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28,547

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