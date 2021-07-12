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انتخابات 5G زين السعودية تحفِّز مناطق المملكة للفوز

أشعلتها حوطة بني تميم.. و"الديربي" بين الدوادمي والزلفي

أثارت حملة "زين السعودية" لتقنية الجيل الخامس، وخصوصًا بعد فوزها بجائزة أسرع إنترنت منزلي في السعودية، ردود أفعال أبناء مناطق السعودية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد أن تم إعلان تغطية مناطق السعودية كافة، مطالبين بوصول هذه التقنية لمدنهم.

وانطلقت الحملة بمباركة حوطة بني تميم لشركة زين، ومطالبتها بهذه التقنية؛ فاستجابت "زين" لطلبهم شريطة أن تصل التغريدة لألف "ريتويت"، فحققوا الطلب خلال وقت وجيز.

وانهالت المدن واحدة تلو الأخرى بعد حوطة بني تميم مطالبة "زين" السعودية بتقنية الجيل الخامس؛ إذ شارك أهالي المجمعة والجبيل وينبع وحفر الباطن، فيما أثار طلب المغرد ناصر العودة بتغطية تربة بتقنية الجيل الخامس ردود فعل ضاحكة، وخصوصًا بعد انتشار مقطع له حول موقع مدينته في المملكة العربية السعودية.

وينتهي موعد التصويت الساعة الـ١٢ صباح يوم الأحد، ولا تزال المنافسة مشتعلة بين أبناء المدن.

زين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انتخابات 5G زين السعودية تحفِّز مناطق المملكة للفوز
سبق

أثارت حملة "زين السعودية" لتقنية الجيل الخامس، وخصوصًا بعد فوزها بجائزة أسرع إنترنت منزلي في السعودية، ردود أفعال أبناء مناطق السعودية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد أن تم إعلان تغطية مناطق السعودية كافة، مطالبين بوصول هذه التقنية لمدنهم.

وانطلقت الحملة بمباركة حوطة بني تميم لشركة زين، ومطالبتها بهذه التقنية؛ فاستجابت "زين" لطلبهم شريطة أن تصل التغريدة لألف "ريتويت"، فحققوا الطلب خلال وقت وجيز.

وانهالت المدن واحدة تلو الأخرى بعد حوطة بني تميم مطالبة "زين" السعودية بتقنية الجيل الخامس؛ إذ شارك أهالي المجمعة والجبيل وينبع وحفر الباطن، فيما أثار طلب المغرد ناصر العودة بتغطية تربة بتقنية الجيل الخامس ردود فعل ضاحكة، وخصوصًا بعد انتشار مقطع له حول موقع مدينته في المملكة العربية السعودية.

وينتهي موعد التصويت الساعة الـ١٢ صباح يوم الأحد، ولا تزال المنافسة مشتعلة بين أبناء المدن.

11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
09:42 PM

انتخابات 5G زين السعودية تحفِّز مناطق المملكة للفوز

أشعلتها حوطة بني تميم.. و"الديربي" بين الدوادمي والزلفي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أثارت حملة "زين السعودية" لتقنية الجيل الخامس، وخصوصًا بعد فوزها بجائزة أسرع إنترنت منزلي في السعودية، ردود أفعال أبناء مناطق السعودية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد أن تم إعلان تغطية مناطق السعودية كافة، مطالبين بوصول هذه التقنية لمدنهم.

وانطلقت الحملة بمباركة حوطة بني تميم لشركة زين، ومطالبتها بهذه التقنية؛ فاستجابت "زين" لطلبهم شريطة أن تصل التغريدة لألف "ريتويت"، فحققوا الطلب خلال وقت وجيز.

وانهالت المدن واحدة تلو الأخرى بعد حوطة بني تميم مطالبة "زين" السعودية بتقنية الجيل الخامس؛ إذ شارك أهالي المجمعة والجبيل وينبع وحفر الباطن، فيما أثار طلب المغرد ناصر العودة بتغطية تربة بتقنية الجيل الخامس ردود فعل ضاحكة، وخصوصًا بعد انتشار مقطع له حول موقع مدينته في المملكة العربية السعودية.

وينتهي موعد التصويت الساعة الـ١٢ صباح يوم الأحد، ولا تزال المنافسة مشتعلة بين أبناء المدن.

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