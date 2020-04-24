سلطنة عُمان تسجّل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا

العدد الكلي للإصابات 1790 و9 وفيات و325 تماثلوا للشفاء

أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، تسجيل 74 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجّلة في سلطنة عُمان 1790، وعدد الوفيات 9.

وأكّدت الوزارة، في بيان لها، أن (325) حالة تماثلت للشفاء.