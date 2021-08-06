النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 954 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1014 خلال الـ24 ساعة الماضية

رئيس مكافحة العدوى في مستشفى فيصل التخصصي بجدة: "دلتا" قد يقلب الموازين!

أكد أنه يتطلّب رفع نسبة الوصول إلى المناعة المجتمعية عند نسبة 90٪

كشف الدكتور غسان يوسف رئيس مكافحة العدوى في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، أن متحور "دلتا" شديد العدوى قد يقلب جميع الموازين.

وقال: الأمر يتطلب رفع نسبة وصولنا للمناعة المجتمعية إلى 90٪، وذلك بسبب سرعة انتشاره، وكأننا نتعامل مع فيروس جديد شديد الانتشار.

ومع تسارع وتيرة تلقّي اللقاحات في المملكة؛ حيث سجلت 511 ألف جرعة لقاح في يوم واحد، توقّع الدكتور غسان يوسف الوصول إلى المناعة المجتمعية بنسبة 70٪ بتلقّي جرعتين من اللقاحات بنهاية هذه السنة الميلادية.

وأضاف في لقاء مع قناة الإخبارية: أتوقع في نهاية السنة الميلادية او بداية العام الميلادي المقبل، لكن لو استمرت وتيرة تطعيم نصف مليون أتوقع أن تصل إلى ذلك خلال شهور.

وأردف: متحوّر دلتا قد يقلب الموازين ويتطلّب رفع نسبة الوصول إلى 80٪ وحتى 90٪ من المناعة المجتمعية، وذلك بسبب سرعة انتشاره، فهو ينتشر بنسبة 3 أضعاف المتحور العادي.

وعن إعلان شركة فايزر احتمالية ضعف اللقاح مع الوقت مما قد يتطلب أخذ جرعة ثالثة، أوضح الدكتور غسان يوسف أن جميع التطعيمات على مرّ التاريخ تضعف فعاليتها مع مرور الوقت.

وقال: في توقُّعي ربما تكون هناك الحاجة مع متحور "دلتا" إلى جرعة ثالثة، لكن ليس حاليًّا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رئيس مكافحة العدوى في مستشفى فيصل التخصصي بجدة: "دلتا" قد يقلب الموازين!
سبق

كشف الدكتور غسان يوسف رئيس مكافحة العدوى في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، أن متحور "دلتا" شديد العدوى قد يقلب جميع الموازين.

وقال: الأمر يتطلب رفع نسبة وصولنا للمناعة المجتمعية إلى 90٪، وذلك بسبب سرعة انتشاره، وكأننا نتعامل مع فيروس جديد شديد الانتشار.

ومع تسارع وتيرة تلقّي اللقاحات في المملكة؛ حيث سجلت 511 ألف جرعة لقاح في يوم واحد، توقّع الدكتور غسان يوسف الوصول إلى المناعة المجتمعية بنسبة 70٪ بتلقّي جرعتين من اللقاحات بنهاية هذه السنة الميلادية.

وأضاف في لقاء مع قناة الإخبارية: أتوقع في نهاية السنة الميلادية او بداية العام الميلادي المقبل، لكن لو استمرت وتيرة تطعيم نصف مليون أتوقع أن تصل إلى ذلك خلال شهور.

وأردف: متحوّر دلتا قد يقلب الموازين ويتطلّب رفع نسبة الوصول إلى 80٪ وحتى 90٪ من المناعة المجتمعية، وذلك بسبب سرعة انتشاره، فهو ينتشر بنسبة 3 أضعاف المتحور العادي.

وعن إعلان شركة فايزر احتمالية ضعف اللقاح مع الوقت مما قد يتطلب أخذ جرعة ثالثة، أوضح الدكتور غسان يوسف أن جميع التطعيمات على مرّ التاريخ تضعف فعاليتها مع مرور الوقت.

وقال: في توقُّعي ربما تكون هناك الحاجة مع متحور "دلتا" إلى جرعة ثالثة، لكن ليس حاليًّا.

06 أغسطس 2021 - 27 ذو الحجة 1442
05:40 PM

رئيس مكافحة العدوى في مستشفى فيصل التخصصي بجدة: "دلتا" قد يقلب الموازين!

أكد أنه يتطلّب رفع نسبة الوصول إلى المناعة المجتمعية عند نسبة 90٪

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
619

كشف الدكتور غسان يوسف رئيس مكافحة العدوى في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، أن متحور "دلتا" شديد العدوى قد يقلب جميع الموازين.

وقال: الأمر يتطلب رفع نسبة وصولنا للمناعة المجتمعية إلى 90٪، وذلك بسبب سرعة انتشاره، وكأننا نتعامل مع فيروس جديد شديد الانتشار.

ومع تسارع وتيرة تلقّي اللقاحات في المملكة؛ حيث سجلت 511 ألف جرعة لقاح في يوم واحد، توقّع الدكتور غسان يوسف الوصول إلى المناعة المجتمعية بنسبة 70٪ بتلقّي جرعتين من اللقاحات بنهاية هذه السنة الميلادية.

وأضاف في لقاء مع قناة الإخبارية: أتوقع في نهاية السنة الميلادية او بداية العام الميلادي المقبل، لكن لو استمرت وتيرة تطعيم نصف مليون أتوقع أن تصل إلى ذلك خلال شهور.

وأردف: متحوّر دلتا قد يقلب الموازين ويتطلّب رفع نسبة الوصول إلى 80٪ وحتى 90٪ من المناعة المجتمعية، وذلك بسبب سرعة انتشاره، فهو ينتشر بنسبة 3 أضعاف المتحور العادي.

وعن إعلان شركة فايزر احتمالية ضعف اللقاح مع الوقت مما قد يتطلب أخذ جرعة ثالثة، أوضح الدكتور غسان يوسف أن جميع التطعيمات على مرّ التاريخ تضعف فعاليتها مع مرور الوقت.

وقال: في توقُّعي ربما تكون هناك الحاجة مع متحور "دلتا" إلى جرعة ثالثة، لكن ليس حاليًّا.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,462
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,269
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,569
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,183

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت
"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

علي آل شرمة
تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة