هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة الجبيل

هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة الجبيل، ومدينة الجبيل الصناعية، ارتوت على أثرها الأرض.
جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة الجبيل، ومدينة الجبيل الصناعية، ارتوت على أثرها الأرض.
جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.أمطار مدينة الجبيل الصناعية
هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة الجبيل، ومدينة الجبيل الصناعية، ارتوت على أثرها الأرض.
جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة الجبيل، ومدينة الجبيل الصناعية، ارتوت على أثرها الأرض.
جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.