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هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة الجبيل

هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة الجبيل، ومدينة الجبيل الصناعية، ارتوت على أثرها الأرض.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

أمطار مدينة الجبيل الصناعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة الجبيل
سبق

هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة الجبيل، ومدينة الجبيل الصناعية، ارتوت على أثرها الأرض.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442
01:41 PM

هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة الجبيل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجبيل
0
813

هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة الجبيل، ومدينة الجبيل الصناعية، ارتوت على أثرها الأرض.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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