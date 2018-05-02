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ريال مدريد يحجز مقعده في نهائي أبطال أوروبا

حجز فريق ريال مدريد الإسباني مقعده في المشهد الختامي لدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي رغم تعادله الإيجابي مع ضيفه بايرن ميونخ الألماني بهدفين لكل منهما، في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب سانتياغو برنابيو في إطار مواجهة الإياب من دور نصف النهائي.

افتتح الضيوف التسجيل مبكراً منذ الدقيقة الثالثة عبر جوشوا كيميتش قبل أن يسجل النجم الفرنسي كريم بن زيمة هدفين متتاليين للفريق الملكي بالدقيقتين (11 ،46) وأدرك النجم الكولومبي خيميس رودريغيز التعادل للفريق البافاري بالدقيقة 63 من زمن اللقاء.


ويأتي تأهل فريق ريال مدريد بمجموع المباراتين (4-3) حيث حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة (2-1) في ملعب أليانز أرينا.

وينتظر ريال مدريد الفائز من مواجهة فريق روما ونظيره ليفربول الإنكليزي المقررة الليلة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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ريال مدريد يحجز مقعده في نهائي أبطال أوروبا
سبق

حجز فريق ريال مدريد الإسباني مقعده في المشهد الختامي لدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي رغم تعادله الإيجابي مع ضيفه بايرن ميونخ الألماني بهدفين لكل منهما، في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب سانتياغو برنابيو في إطار مواجهة الإياب من دور نصف النهائي.

افتتح الضيوف التسجيل مبكراً منذ الدقيقة الثالثة عبر جوشوا كيميتش قبل أن يسجل النجم الفرنسي كريم بن زيمة هدفين متتاليين للفريق الملكي بالدقيقتين (11 ،46) وأدرك النجم الكولومبي خيميس رودريغيز التعادل للفريق البافاري بالدقيقة 63 من زمن اللقاء.


ويأتي تأهل فريق ريال مدريد بمجموع المباراتين (4-3) حيث حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة (2-1) في ملعب أليانز أرينا.

وينتظر ريال مدريد الفائز من مواجهة فريق روما ونظيره ليفربول الإنكليزي المقررة الليلة.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
12:26 AM

ريال مدريد يحجز مقعده في نهائي أبطال أوروبا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حجز فريق ريال مدريد الإسباني مقعده في المشهد الختامي لدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي رغم تعادله الإيجابي مع ضيفه بايرن ميونخ الألماني بهدفين لكل منهما، في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب سانتياغو برنابيو في إطار مواجهة الإياب من دور نصف النهائي.

افتتح الضيوف التسجيل مبكراً منذ الدقيقة الثالثة عبر جوشوا كيميتش قبل أن يسجل النجم الفرنسي كريم بن زيمة هدفين متتاليين للفريق الملكي بالدقيقتين (11 ،46) وأدرك النجم الكولومبي خيميس رودريغيز التعادل للفريق البافاري بالدقيقة 63 من زمن اللقاء.


ويأتي تأهل فريق ريال مدريد بمجموع المباراتين (4-3) حيث حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة (2-1) في ملعب أليانز أرينا.

وينتظر ريال مدريد الفائز من مواجهة فريق روما ونظيره ليفربول الإنكليزي المقررة الليلة.

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