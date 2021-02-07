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بالصور.. مركز الملك سلمان يوزع 74 طنًّا من السلال الغذائية في ولاية جنوب دارفور السودانية

واصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بالحديدة

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 74 طنًّا و900 كيلوغرام من السلال الغذائية بمحلية بليل في ولاية جنوب دارفور، استفاد منها 4,200 فرد.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام المملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز بتقديم المعونة للشعب السوداني الشقيق.

مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي

وواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة اليمنية.

وجرى خلال شهر يناير 2021م، ضخ 1,032,000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 810,000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 59 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، استفاد منها 6.530 فردًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. مركز الملك سلمان يوزع 74 طنًّا من السلال الغذائية في ولاية جنوب دارفور السودانية
سبق

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 74 طنًّا و900 كيلوغرام من السلال الغذائية بمحلية بليل في ولاية جنوب دارفور، استفاد منها 4,200 فرد.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام المملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز بتقديم المعونة للشعب السوداني الشقيق.

مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي

وواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة اليمنية.

وجرى خلال شهر يناير 2021م، ضخ 1,032,000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 810,000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 59 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، استفاد منها 6.530 فردًا.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
06:05 PM

بالصور.. مركز الملك سلمان يوزع 74 طنًّا من السلال الغذائية في ولاية جنوب دارفور السودانية

واصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بالحديدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 74 طنًّا و900 كيلوغرام من السلال الغذائية بمحلية بليل في ولاية جنوب دارفور، استفاد منها 4,200 فرد.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام المملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز بتقديم المعونة للشعب السوداني الشقيق.

مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي

وواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة اليمنية.

وجرى خلال شهر يناير 2021م، ضخ 1,032,000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 810,000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 59 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، استفاد منها 6.530 فردًا.

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