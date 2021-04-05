بلدية صفا جدة تضبط مستودعًا مخالفاً لتخزين الخضروات

صادرت 3.5 طن وأزالت 16 عربة إثر حملة ميدانية نفذتها

تمكنت بلدية الصفا الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة من ضبط مستودع مخالف لتخزين الخضروات، وذلك إثر حملة ميدانية نفذتها البلدية.



وأوضحت رئيس بلدية الصفا الفرعية عهود الشمراني أن الفرق الرقابية داهمت المستودع المخالف خلال جولاتها الميدانية بعد رصده، حيث تبين وجود كاميرات داخل الموقع تستخدم لمراقبة الشوارع المحيطة، بالإضافة إلى سوء الحفظ والتخزين، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وقالت الشمراني إنه جرى مصادرة 3.5 طن من الخضروات والفواكه وإزالة 16 عربة مخالفة.