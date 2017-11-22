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"الموارد البشرية" بعسير تحتفي باليوم العالمي للطفولة

فعاليات منوعة للتوعية بحقوق الطفل وواجباته المجتمعية

افتتح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير هادي بن عايض الشهراني، فعاليات يوم الطفل العالمي، الذي تنفّذه دار الحضانة الاجتماعية بخميس مشيط، والذي يوافق الـ(20) من شهر نوفمبر من كل عام.

يأتي ذلك ضمن جهود الفرع المجتمعية الموجهة لفئات المجتمع في الأيام والمناسبات العالمية، من خلال فعاليات ومعارض تعريفية تضمن دورها الإيجابي والاجتماعي؛ حيث أقيم معرض مصاحب يهدف إلى تعريف الطفل بحقوقه وتعزيزها في نفسه، لتغرس فيه الاعتراف بحقوق الآخرين وفي قيامه بواجباته المستقبلية التي يمليها عليه دينه وحقوق وطنه.

شَمِل المعرض فعالياتٍ مصاحبةً لعدد من البرامج الترفيهية والتوعوية بمشاركة عمادة كلية خدمة المجتمع بجامعة الملك خالد، ‏وفرع جمعية الوداد لرعاية الأيتام بالجنوب، وفرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة عسير وكلية التقنية للبنات بخميس مشيط، ومستشفى الحياة الوطني، ونادي أبها الرياضي وفريق سقيا العطاء التطوعي.

وأوضح "الشهراني" أن الهدف من المشاركة بهذا اليوم، هو القيام بالتثقيف بأهمية الأطفال والاهتمام بهم وبحقوقهم، عن طريق عرض المواد التعليمية والترفيهية الموجهة لهم ولأسرهم.. ويأتي وفق اهتمام كبير ومنهج مؤسسي يعمل على تحقيق رؤية الوطن، ويكرس حقوق الطفل في التعليم والصحة والتربية وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي.

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"الموارد البشرية" بعسير تحتفي باليوم العالمي للطفولة
سبق

افتتح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير هادي بن عايض الشهراني، فعاليات يوم الطفل العالمي، الذي تنفّذه دار الحضانة الاجتماعية بخميس مشيط، والذي يوافق الـ(20) من شهر نوفمبر من كل عام.

يأتي ذلك ضمن جهود الفرع المجتمعية الموجهة لفئات المجتمع في الأيام والمناسبات العالمية، من خلال فعاليات ومعارض تعريفية تضمن دورها الإيجابي والاجتماعي؛ حيث أقيم معرض مصاحب يهدف إلى تعريف الطفل بحقوقه وتعزيزها في نفسه، لتغرس فيه الاعتراف بحقوق الآخرين وفي قيامه بواجباته المستقبلية التي يمليها عليه دينه وحقوق وطنه.

شَمِل المعرض فعالياتٍ مصاحبةً لعدد من البرامج الترفيهية والتوعوية بمشاركة عمادة كلية خدمة المجتمع بجامعة الملك خالد، ‏وفرع جمعية الوداد لرعاية الأيتام بالجنوب، وفرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة عسير وكلية التقنية للبنات بخميس مشيط، ومستشفى الحياة الوطني، ونادي أبها الرياضي وفريق سقيا العطاء التطوعي.

وأوضح "الشهراني" أن الهدف من المشاركة بهذا اليوم، هو القيام بالتثقيف بأهمية الأطفال والاهتمام بهم وبحقوقهم، عن طريق عرض المواد التعليمية والترفيهية الموجهة لهم ولأسرهم.. ويأتي وفق اهتمام كبير ومنهج مؤسسي يعمل على تحقيق رؤية الوطن، ويكرس حقوق الطفل في التعليم والصحة والتربية وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي.

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
09:51 AM

"الموارد البشرية" بعسير تحتفي باليوم العالمي للطفولة

فعاليات منوعة للتوعية بحقوق الطفل وواجباته المجتمعية

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فايع الزيادي - أبها
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افتتح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير هادي بن عايض الشهراني، فعاليات يوم الطفل العالمي، الذي تنفّذه دار الحضانة الاجتماعية بخميس مشيط، والذي يوافق الـ(20) من شهر نوفمبر من كل عام.

يأتي ذلك ضمن جهود الفرع المجتمعية الموجهة لفئات المجتمع في الأيام والمناسبات العالمية، من خلال فعاليات ومعارض تعريفية تضمن دورها الإيجابي والاجتماعي؛ حيث أقيم معرض مصاحب يهدف إلى تعريف الطفل بحقوقه وتعزيزها في نفسه، لتغرس فيه الاعتراف بحقوق الآخرين وفي قيامه بواجباته المستقبلية التي يمليها عليه دينه وحقوق وطنه.

شَمِل المعرض فعالياتٍ مصاحبةً لعدد من البرامج الترفيهية والتوعوية بمشاركة عمادة كلية خدمة المجتمع بجامعة الملك خالد، ‏وفرع جمعية الوداد لرعاية الأيتام بالجنوب، وفرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة عسير وكلية التقنية للبنات بخميس مشيط، ومستشفى الحياة الوطني، ونادي أبها الرياضي وفريق سقيا العطاء التطوعي.

وأوضح "الشهراني" أن الهدف من المشاركة بهذا اليوم، هو القيام بالتثقيف بأهمية الأطفال والاهتمام بهم وبحقوقهم، عن طريق عرض المواد التعليمية والترفيهية الموجهة لهم ولأسرهم.. ويأتي وفق اهتمام كبير ومنهج مؤسسي يعمل على تحقيق رؤية الوطن، ويكرس حقوق الطفل في التعليم والصحة والتربية وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي.

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