"الراجحي" يرأس وفد السعودية في أعمال الدورة الـ40 لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب

ناقش اعتماد الإستراتيجية العربية للعمل التطوعي ومشروع النظام الأساس

رأس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وفد المملكة العربية السعودية المشارك في أعمال الدورة الأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الذي عقد يوم الخميس الموافق 17 ديسمبر 2020م عبر تقنية الاتصال المرئي.



وتضمن الاجتماع مناقشة عددٍ من البنود المدرجة على جدول الأعمال من بينها التداعيات الاجتماعية والإنسانية لجائحة كوفيد 19، والموضوعات المرتبطة باختصاص المجلس في إطار الإعداد والتحضير للدورة (31) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، بالإضافة إلى مشروع إطار عربي إستراتيجي للحماية الاجتماعية من الأوبئة والأزمات، ودور المؤسسات الدينية والمجتمع المدني في التخفيف من أثرها، ومتابعة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة، وصدرت في نهاية الاجتماع قرارات عدة من ضمنها اعتماد الإستراتيجية العربية للعمل التطوعي، والموافقة على مشروع النظام الأساس للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية.



يُشار إلى ترحيب المجلس بطلب استضافة المملكة العربية السعودية الدورة القادمة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.