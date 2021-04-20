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"بِر الشرائع" تحقق حُلم مواطنة تعول 8 أبناء.. هذا ما قدمته لها

"أم نورة" شكرت القائمين على الجمعية وأشادت بجهودهم الخيرية

نقل الأسر من دائرة الحاجة إلى منتهى الاكتفاء شعار انتهجته جمعية البِر الخيرية بالشرائع بمكة المكرمة عندما فتحت أبواب التبرعات لدعم الأسر المنتجة. وبفضل الله اكتمل المبلغ المطلوب من أهل الخير بتكلفة 25 ألف ريال، وذلك خلال مدة وجيزة، وهو الأمر الذي أثمر نجاح العديد من هذه البرامج الداعمة لتلك الأسر المنتجة.

وقامت جمعية البر الخيرية بالشرائع بمكة المكرمة بتسليم مشروع "فود ترك" لأم نورة التي تعول 8 أبناء، وذلك في حديقة مخطط 11 بالشرائع بعد تجهيزه بجميع الأدوات والأجهزة اللازمة؛ لتبدأ مرحلة الاكتفاء.

من جانبها، قدّمت المواطنة أم نورة الشكر الجزيل للقائمين على جمعية البر بالشرائع على جهودهم الخيرية، وقالت: "وقفوا معي، وساندوني.. ولن أنسى صنيعهم. وكنت أطمح إلى أن أنفِّذ هذا المشروع، وبحمد لله تحقق حُلمي بجهودهم، وجهود أهل الخير.. وأقول: جزاكم الله خيرًا، وكل مَن ساهم من أهل الخير. والله يجعل ما بذلوه في ميزان حسناتهم. وأتمنى من كل أرملة وكل مطلقة عندها طموح بمشروع أن لا تتردد، وأهل الخير داعمون".

وأكد الدكتور ماجد الزهراني، نائب رئيس الإدارة، سعادته وجميع من ساهم في افتتاح مشروع كشك لإحدى الأسر المستفيدة بالجمعية؛ وذلك بهدف نقل الأسرة من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء. وسيكون هذا المشروع باكورة لمشاريع خيرية قادمة.. وشكر كل من ساهم ودعم ونشر لنجاح المشروع. مضيفًا بأن الجمعية مستمرة -بإذن الله تعالى- في تحقيق برامج نوعية مبتكرة، تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي للأسر المستفيدة لدعم المشاريع الخيرية التي تساعد الأسر المحتاجة في الشرائع.

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"بِر الشرائع" تحقق حُلم مواطنة تعول 8 أبناء.. هذا ما قدمته لها
سبق

نقل الأسر من دائرة الحاجة إلى منتهى الاكتفاء شعار انتهجته جمعية البِر الخيرية بالشرائع بمكة المكرمة عندما فتحت أبواب التبرعات لدعم الأسر المنتجة. وبفضل الله اكتمل المبلغ المطلوب من أهل الخير بتكلفة 25 ألف ريال، وذلك خلال مدة وجيزة، وهو الأمر الذي أثمر نجاح العديد من هذه البرامج الداعمة لتلك الأسر المنتجة.

وقامت جمعية البر الخيرية بالشرائع بمكة المكرمة بتسليم مشروع "فود ترك" لأم نورة التي تعول 8 أبناء، وذلك في حديقة مخطط 11 بالشرائع بعد تجهيزه بجميع الأدوات والأجهزة اللازمة؛ لتبدأ مرحلة الاكتفاء.

من جانبها، قدّمت المواطنة أم نورة الشكر الجزيل للقائمين على جمعية البر بالشرائع على جهودهم الخيرية، وقالت: "وقفوا معي، وساندوني.. ولن أنسى صنيعهم. وكنت أطمح إلى أن أنفِّذ هذا المشروع، وبحمد لله تحقق حُلمي بجهودهم، وجهود أهل الخير.. وأقول: جزاكم الله خيرًا، وكل مَن ساهم من أهل الخير. والله يجعل ما بذلوه في ميزان حسناتهم. وأتمنى من كل أرملة وكل مطلقة عندها طموح بمشروع أن لا تتردد، وأهل الخير داعمون".

وأكد الدكتور ماجد الزهراني، نائب رئيس الإدارة، سعادته وجميع من ساهم في افتتاح مشروع كشك لإحدى الأسر المستفيدة بالجمعية؛ وذلك بهدف نقل الأسرة من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء. وسيكون هذا المشروع باكورة لمشاريع خيرية قادمة.. وشكر كل من ساهم ودعم ونشر لنجاح المشروع. مضيفًا بأن الجمعية مستمرة -بإذن الله تعالى- في تحقيق برامج نوعية مبتكرة، تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي للأسر المستفيدة لدعم المشاريع الخيرية التي تساعد الأسر المحتاجة في الشرائع.

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
01:33 AM

"بِر الشرائع" تحقق حُلم مواطنة تعول 8 أبناء.. هذا ما قدمته لها

"أم نورة" شكرت القائمين على الجمعية وأشادت بجهودهم الخيرية

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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1,652

نقل الأسر من دائرة الحاجة إلى منتهى الاكتفاء شعار انتهجته جمعية البِر الخيرية بالشرائع بمكة المكرمة عندما فتحت أبواب التبرعات لدعم الأسر المنتجة. وبفضل الله اكتمل المبلغ المطلوب من أهل الخير بتكلفة 25 ألف ريال، وذلك خلال مدة وجيزة، وهو الأمر الذي أثمر نجاح العديد من هذه البرامج الداعمة لتلك الأسر المنتجة.

وقامت جمعية البر الخيرية بالشرائع بمكة المكرمة بتسليم مشروع "فود ترك" لأم نورة التي تعول 8 أبناء، وذلك في حديقة مخطط 11 بالشرائع بعد تجهيزه بجميع الأدوات والأجهزة اللازمة؛ لتبدأ مرحلة الاكتفاء.

من جانبها، قدّمت المواطنة أم نورة الشكر الجزيل للقائمين على جمعية البر بالشرائع على جهودهم الخيرية، وقالت: "وقفوا معي، وساندوني.. ولن أنسى صنيعهم. وكنت أطمح إلى أن أنفِّذ هذا المشروع، وبحمد لله تحقق حُلمي بجهودهم، وجهود أهل الخير.. وأقول: جزاكم الله خيرًا، وكل مَن ساهم من أهل الخير. والله يجعل ما بذلوه في ميزان حسناتهم. وأتمنى من كل أرملة وكل مطلقة عندها طموح بمشروع أن لا تتردد، وأهل الخير داعمون".

وأكد الدكتور ماجد الزهراني، نائب رئيس الإدارة، سعادته وجميع من ساهم في افتتاح مشروع كشك لإحدى الأسر المستفيدة بالجمعية؛ وذلك بهدف نقل الأسرة من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء. وسيكون هذا المشروع باكورة لمشاريع خيرية قادمة.. وشكر كل من ساهم ودعم ونشر لنجاح المشروع. مضيفًا بأن الجمعية مستمرة -بإذن الله تعالى- في تحقيق برامج نوعية مبتكرة، تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي للأسر المستفيدة لدعم المشاريع الخيرية التي تساعد الأسر المحتاجة في الشرائع.

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