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"خدمات السقيا" توزع 200 ألف عبوة زمزم يوميًا بالمسجد الحرام

دعم جميع المداخل والسلالم بفرق حقائب الماء المحمولة على الظهر

تقوم خدمات السقيا بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك بتوزيع (200) ألف عبوة يوميًا لقاصدي بيت الله الحرام من الزوار والمعتمرين والمصلين, وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة في المسجد الحرام من عبوات زمزم ذات الاستخدام الواحد عن طريق عربات خاصة عددها نحو (50) عربة على عامة المطاف، والمصليات عامة، في الدور الأول، وعامة توسعة الملك فهد، وكذلك توسعة الملك عبدالله وساحاته.

وجرى دعم عامة المداخل والسلالم بفرق حقائب ماء زمزم المحمولة على الظهر ذات الاستخدام الواحد على المصليات والمطاف والساحات والزوّار، الذي يصل عددها لنحو (20) حقيبة أسطوانية، وغيرها من طرق التوزيع المتبعة في المسجد الحرام.

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"خدمات السقيا" توزع 200 ألف عبوة زمزم يوميًا بالمسجد الحرام
سبق

تقوم خدمات السقيا بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك بتوزيع (200) ألف عبوة يوميًا لقاصدي بيت الله الحرام من الزوار والمعتمرين والمصلين, وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة في المسجد الحرام من عبوات زمزم ذات الاستخدام الواحد عن طريق عربات خاصة عددها نحو (50) عربة على عامة المطاف، والمصليات عامة، في الدور الأول، وعامة توسعة الملك فهد، وكذلك توسعة الملك عبدالله وساحاته.

وجرى دعم عامة المداخل والسلالم بفرق حقائب ماء زمزم المحمولة على الظهر ذات الاستخدام الواحد على المصليات والمطاف والساحات والزوّار، الذي يصل عددها لنحو (20) حقيبة أسطوانية، وغيرها من طرق التوزيع المتبعة في المسجد الحرام.

15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442
10:17 PM

"خدمات السقيا" توزع 200 ألف عبوة زمزم يوميًا بالمسجد الحرام

دعم جميع المداخل والسلالم بفرق حقائب الماء المحمولة على الظهر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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تقوم خدمات السقيا بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك بتوزيع (200) ألف عبوة يوميًا لقاصدي بيت الله الحرام من الزوار والمعتمرين والمصلين, وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة في المسجد الحرام من عبوات زمزم ذات الاستخدام الواحد عن طريق عربات خاصة عددها نحو (50) عربة على عامة المطاف، والمصليات عامة، في الدور الأول، وعامة توسعة الملك فهد، وكذلك توسعة الملك عبدالله وساحاته.

وجرى دعم عامة المداخل والسلالم بفرق حقائب ماء زمزم المحمولة على الظهر ذات الاستخدام الواحد على المصليات والمطاف والساحات والزوّار، الذي يصل عددها لنحو (20) حقيبة أسطوانية، وغيرها من طرق التوزيع المتبعة في المسجد الحرام.

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