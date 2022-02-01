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الشرقية.. إغلاق منشأة مخالفة وضبط 80 مخالفة للاحترازات بالأسواق

1070 جولة رقابية نفّذتها "الأمانة".. ودعوة إلى الإبلاغ للتعامل والمعالجة

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1070 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق منشأة مخالفة، وضبط 80 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".

وأكّدت "الأمانة" استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، في المراكز التجارية وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانبين التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن المنطقة ومحافظاتها.

وأشارت إلى أن مركز البلاغات بالأمانة (940) تلقى 7 بلاغات، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق "توكلنا"، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية لمعالجتها.

أمانة المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الشرقية.. إغلاق منشأة مخالفة وضبط 80 مخالفة للاحترازات بالأسواق
سبق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1070 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق منشأة مخالفة، وضبط 80 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".

وأكّدت "الأمانة" استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، في المراكز التجارية وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانبين التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن المنطقة ومحافظاتها.

وأشارت إلى أن مركز البلاغات بالأمانة (940) تلقى 7 بلاغات، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق "توكلنا"، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية لمعالجتها.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
11:55 AM

الشرقية.. إغلاق منشأة مخالفة وضبط 80 مخالفة للاحترازات بالأسواق

1070 جولة رقابية نفّذتها "الأمانة".. ودعوة إلى الإبلاغ للتعامل والمعالجة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1070 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق منشأة مخالفة، وضبط 80 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".

وأكّدت "الأمانة" استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، في المراكز التجارية وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانبين التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن المنطقة ومحافظاتها.

وأشارت إلى أن مركز البلاغات بالأمانة (940) تلقى 7 بلاغات، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق "توكلنا"، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية لمعالجتها.

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