إصابات كورونا العالمية تتجاوز 283.23 مليون حالة

إجمالي عدد الوفيات خمسة ملايين و716 ألفًا و761 حالة

تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم 283.23 مليون حالة؛ فيما وصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى خمسة ملايين و716 ألفًا و761 حالة بحسب إحصاء لـ"رويترز".

وتم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.