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إيران تعتقل جاسوسًا إسرائيليًا شمال البلاد

أوقفت عملاء آخرين يعملون لأجهزة خارجية

اعتقلت إيران جاسوسًا إسرائيليًا وعدة جواسيس، على علاقة بأجهزة أمنية خارجية، في محافظة أذربيجان الشرقية بشمال إيران، بحسب ما ذكرت وكالة "أنباء فارس" اليوم (الاثنين).

وأكد مدير الاستخبارات في محافظة أذربيجان الشرقية، اعتقال الجاسوس الإسرائيلي، وفقًا لـ"رويترز".

وأعلن سعيد دهقان، أحد محاميي السائح الفرنسي بنجامين بريير، الذي اعتقل في إيران قبل نحو 10 أشهر، أن موكله يواجه اتهامات "بالتجسس والدعاية ضد النظام".

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إيران تعتقل جاسوسًا إسرائيليًا شمال البلاد
سبق

اعتقلت إيران جاسوسًا إسرائيليًا وعدة جواسيس، على علاقة بأجهزة أمنية خارجية، في محافظة أذربيجان الشرقية بشمال إيران، بحسب ما ذكرت وكالة "أنباء فارس" اليوم (الاثنين).

وأكد مدير الاستخبارات في محافظة أذربيجان الشرقية، اعتقال الجاسوس الإسرائيلي، وفقًا لـ"رويترز".

وأعلن سعيد دهقان، أحد محاميي السائح الفرنسي بنجامين بريير، الذي اعتقل في إيران قبل نحو 10 أشهر، أن موكله يواجه اتهامات "بالتجسس والدعاية ضد النظام".

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
10:07 PM

إيران تعتقل جاسوسًا إسرائيليًا شمال البلاد

أوقفت عملاء آخرين يعملون لأجهزة خارجية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتقلت إيران جاسوسًا إسرائيليًا وعدة جواسيس، على علاقة بأجهزة أمنية خارجية، في محافظة أذربيجان الشرقية بشمال إيران، بحسب ما ذكرت وكالة "أنباء فارس" اليوم (الاثنين).

وأكد مدير الاستخبارات في محافظة أذربيجان الشرقية، اعتقال الجاسوس الإسرائيلي، وفقًا لـ"رويترز".

وأعلن سعيد دهقان، أحد محاميي السائح الفرنسي بنجامين بريير، الذي اعتقل في إيران قبل نحو 10 أشهر، أن موكله يواجه اتهامات "بالتجسس والدعاية ضد النظام".

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