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مدرب الأخضر "رينارد": غير راض عن المستوى .. وعلى الجميع عدم نسيان فوز عمان على اليابان

قال المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم الفرنسي "رينارد" إنه غير راضِ عن المستوى الذي ظهر به الأخضر أمام نظيره العماني، مساء اليوم الخميس، رغم انتصاره بهدف دون مقابل، لحساب الجولة السابعة للمجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال 2022، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.

وزاد "رينارد" في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لست راضياً عن الأداء في المباراة، لكن الأهم أن حققنا 19 نقطة من أصل 21، وهو هدفنا منذ المباراة الأولى في التصفيات".

وتابع: "اللاعبون أجروا التمارين بشكل جيد خلال الأيام الماضية، ولكن في المباريات تحدث أمور أخرى، وهناك نقطة يجب على الجميع ألا ينساها، وهي أن منتخب عمان حقق الانتصار على اليابان".

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مدرب الأخضر "رينارد": غير راض عن المستوى .. وعلى الجميع عدم نسيان فوز عمان على اليابان
سبق

قال المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم الفرنسي "رينارد" إنه غير راضِ عن المستوى الذي ظهر به الأخضر أمام نظيره العماني، مساء اليوم الخميس، رغم انتصاره بهدف دون مقابل، لحساب الجولة السابعة للمجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال 2022، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.

وزاد "رينارد" في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لست راضياً عن الأداء في المباراة، لكن الأهم أن حققنا 19 نقطة من أصل 21، وهو هدفنا منذ المباراة الأولى في التصفيات".

وتابع: "اللاعبون أجروا التمارين بشكل جيد خلال الأيام الماضية، ولكن في المباريات تحدث أمور أخرى، وهناك نقطة يجب على الجميع ألا ينساها، وهي أن منتخب عمان حقق الانتصار على اليابان".

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
11:44 PM

مدرب الأخضر "رينارد": غير راض عن المستوى .. وعلى الجميع عدم نسيان فوز عمان على اليابان

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قال المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم الفرنسي "رينارد" إنه غير راضِ عن المستوى الذي ظهر به الأخضر أمام نظيره العماني، مساء اليوم الخميس، رغم انتصاره بهدف دون مقابل، لحساب الجولة السابعة للمجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال 2022، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.

وزاد "رينارد" في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لست راضياً عن الأداء في المباراة، لكن الأهم أن حققنا 19 نقطة من أصل 21، وهو هدفنا منذ المباراة الأولى في التصفيات".

وتابع: "اللاعبون أجروا التمارين بشكل جيد خلال الأيام الماضية، ولكن في المباريات تحدث أمور أخرى، وهناك نقطة يجب على الجميع ألا ينساها، وهي أن منتخب عمان حقق الانتصار على اليابان".

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