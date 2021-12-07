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قطر بالعلامة الكاملة تتأهل .. والثلاثية تؤهل عمان

تأهلا إلى دور ربع نهائي كأس العرب

تأهل منتخب عمان إلى دور ربع نهائي بطولة كأس العرب ( فيفا) قطر لكرة القدم 2021، بعد أن كسب نظيره البحرين 3/0 في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء أمس الاثنين .

أهداف المنتخب العماني جاءت عن طريق ( المنذر العلوي، أرشد العلوي وخالد الهاجري ) .

كما تأهل ( مسبقاً) منتخب قطر إلى دور ربع النهائي، حيث بلغ النقطة التاسعة، بعد أن تجاوز عقبة العراق بثلاثية دون مقابل، أحرزها ( المعز علي، أكرم عفيف وحسن الهيدوس. (

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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قطر بالعلامة الكاملة تتأهل .. والثلاثية تؤهل عمان
سبق

تأهل منتخب عمان إلى دور ربع نهائي بطولة كأس العرب ( فيفا) قطر لكرة القدم 2021، بعد أن كسب نظيره البحرين 3/0 في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء أمس الاثنين .

أهداف المنتخب العماني جاءت عن طريق ( المنذر العلوي، أرشد العلوي وخالد الهاجري ) .

كما تأهل ( مسبقاً) منتخب قطر إلى دور ربع النهائي، حيث بلغ النقطة التاسعة، بعد أن تجاوز عقبة العراق بثلاثية دون مقابل، أحرزها ( المعز علي، أكرم عفيف وحسن الهيدوس. (

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
12:11 AM

قطر بالعلامة الكاملة تتأهل .. والثلاثية تؤهل عمان

تأهلا إلى دور ربع نهائي كأس العرب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تأهل منتخب عمان إلى دور ربع نهائي بطولة كأس العرب ( فيفا) قطر لكرة القدم 2021، بعد أن كسب نظيره البحرين 3/0 في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء أمس الاثنين .

أهداف المنتخب العماني جاءت عن طريق ( المنذر العلوي، أرشد العلوي وخالد الهاجري ) .

كما تأهل ( مسبقاً) منتخب قطر إلى دور ربع النهائي، حيث بلغ النقطة التاسعة، بعد أن تجاوز عقبة العراق بثلاثية دون مقابل، أحرزها ( المعز علي، أكرم عفيف وحسن الهيدوس. (

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