قطر بالعلامة الكاملة تتأهل .. والثلاثية تؤهل عمان

تأهلا إلى دور ربع نهائي كأس العرب

تأهل منتخب عمان إلى دور ربع نهائي بطولة كأس العرب ( فيفا) قطر لكرة القدم 2021، بعد أن كسب نظيره البحرين 3/0 في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء أمس الاثنين .

أهداف المنتخب العماني جاءت عن طريق ( المنذر العلوي، أرشد العلوي وخالد الهاجري ) .

كما تأهل ( مسبقاً) منتخب قطر إلى دور ربع النهائي، حيث بلغ النقطة التاسعة، بعد أن تجاوز عقبة العراق بثلاثية دون مقابل، أحرزها ( المعز علي، أكرم عفيف وحسن الهيدوس. (