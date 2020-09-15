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خلال المزاد العلني الأكبر لعام 2020.. بيع مخطط "جوهرة المطار" بالدمام بما يقارب مليارَيْ ريال

انعقد تحت إشراف لجنة المساهمات العقارية "تصفية"

نجحت شركة "أدير العقارية" في تسويق مخطط "جوهرة المطار" في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية بما يقارب مليارَي ريال، وذلك خلال المزاد العلني الأكبر لعام 2020م الذي انعقد بإشراف لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، ولم تتجاوز مدته الساعة في فندق كمبينسكي العثمان بمدينة الخُبر.

وشهد المزاد إقبالاً من قِبل رجال الأعمال والمهتمين بالاستثمار والتطوير العقاري في السعودية؛ ما ترك انطباعًا جيدًا عن حالة السوق العقاري الحالية، وثقة المستثمرين في القطاع.

وأوضح متعب آل سعد، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لأدير العقارية، أن نجاح المزاد يعكس حجم الطلب على الاستثمار العقاري في المنطقة الشرقية، والسعودية بشكل عام، ويؤكد أن السوق العقاري بخير رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وأن العقار لا يزال يعتبر الملاذ الآمن للكثير من المستثمرين.

وأضاف بأن نجاح المزاد يعتبر مؤشرًا قويًّا جدًّا على متانة الاقتصاد الوطني، ويعكس قوة السوق العقاري في السعودية، ومدى الإقبال على الاستثمار داخل البلاد، في ظل المبادرات التي أطلقتها حكومة خادم الحرمين الشريفين للقطاع الخاص لتجاوز آثار جائحة كورونا؛ بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأشار "آل سعد" إلى أن مدينة الدمام تعتبر أحد أكبر مواقع الاستثمارات التجارية والسياحية والصناعية في السعودية في ظل حركة التطوير العقاري التي تشهدها حاليًا، التي يواكبها تنفيذ الكثير من المشروعات في إطار الخطة التنفيذية لرؤية السعودية 2030 التي تعتبر المنطقة الشرقية أحد أركانها المهمة من واقع الثقل الصناعي والتجاري فيها.

يُذكر أن المخطط تزيد مساحته على 10 ملايين متر مربع، وهو مخطط معتمد اعتمادًا أوليًّا (ش د 916)، وينقسم إلى قسمين: شمالي وجنوبي، يفصلهما طريق الملك فهد بإطلاله تتجاوز أربعة كيلومترات، ويربط بينهما جسر شُيد حديثًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلال المزاد العلني الأكبر لعام 2020.. بيع مخطط "جوهرة المطار" بالدمام بما يقارب مليارَيْ ريال
سبق

نجحت شركة "أدير العقارية" في تسويق مخطط "جوهرة المطار" في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية بما يقارب مليارَي ريال، وذلك خلال المزاد العلني الأكبر لعام 2020م الذي انعقد بإشراف لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، ولم تتجاوز مدته الساعة في فندق كمبينسكي العثمان بمدينة الخُبر.

وشهد المزاد إقبالاً من قِبل رجال الأعمال والمهتمين بالاستثمار والتطوير العقاري في السعودية؛ ما ترك انطباعًا جيدًا عن حالة السوق العقاري الحالية، وثقة المستثمرين في القطاع.

وأوضح متعب آل سعد، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لأدير العقارية، أن نجاح المزاد يعكس حجم الطلب على الاستثمار العقاري في المنطقة الشرقية، والسعودية بشكل عام، ويؤكد أن السوق العقاري بخير رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وأن العقار لا يزال يعتبر الملاذ الآمن للكثير من المستثمرين.

وأضاف بأن نجاح المزاد يعتبر مؤشرًا قويًّا جدًّا على متانة الاقتصاد الوطني، ويعكس قوة السوق العقاري في السعودية، ومدى الإقبال على الاستثمار داخل البلاد، في ظل المبادرات التي أطلقتها حكومة خادم الحرمين الشريفين للقطاع الخاص لتجاوز آثار جائحة كورونا؛ بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأشار "آل سعد" إلى أن مدينة الدمام تعتبر أحد أكبر مواقع الاستثمارات التجارية والسياحية والصناعية في السعودية في ظل حركة التطوير العقاري التي تشهدها حاليًا، التي يواكبها تنفيذ الكثير من المشروعات في إطار الخطة التنفيذية لرؤية السعودية 2030 التي تعتبر المنطقة الشرقية أحد أركانها المهمة من واقع الثقل الصناعي والتجاري فيها.

يُذكر أن المخطط تزيد مساحته على 10 ملايين متر مربع، وهو مخطط معتمد اعتمادًا أوليًّا (ش د 916)، وينقسم إلى قسمين: شمالي وجنوبي، يفصلهما طريق الملك فهد بإطلاله تتجاوز أربعة كيلومترات، ويربط بينهما جسر شُيد حديثًا.

15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
11:49 PM

خلال المزاد العلني الأكبر لعام 2020.. بيع مخطط "جوهرة المطار" بالدمام بما يقارب مليارَيْ ريال

انعقد تحت إشراف لجنة المساهمات العقارية "تصفية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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نجحت شركة "أدير العقارية" في تسويق مخطط "جوهرة المطار" في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية بما يقارب مليارَي ريال، وذلك خلال المزاد العلني الأكبر لعام 2020م الذي انعقد بإشراف لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، ولم تتجاوز مدته الساعة في فندق كمبينسكي العثمان بمدينة الخُبر.

وشهد المزاد إقبالاً من قِبل رجال الأعمال والمهتمين بالاستثمار والتطوير العقاري في السعودية؛ ما ترك انطباعًا جيدًا عن حالة السوق العقاري الحالية، وثقة المستثمرين في القطاع.

وأوضح متعب آل سعد، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لأدير العقارية، أن نجاح المزاد يعكس حجم الطلب على الاستثمار العقاري في المنطقة الشرقية، والسعودية بشكل عام، ويؤكد أن السوق العقاري بخير رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وأن العقار لا يزال يعتبر الملاذ الآمن للكثير من المستثمرين.

وأضاف بأن نجاح المزاد يعتبر مؤشرًا قويًّا جدًّا على متانة الاقتصاد الوطني، ويعكس قوة السوق العقاري في السعودية، ومدى الإقبال على الاستثمار داخل البلاد، في ظل المبادرات التي أطلقتها حكومة خادم الحرمين الشريفين للقطاع الخاص لتجاوز آثار جائحة كورونا؛ بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأشار "آل سعد" إلى أن مدينة الدمام تعتبر أحد أكبر مواقع الاستثمارات التجارية والسياحية والصناعية في السعودية في ظل حركة التطوير العقاري التي تشهدها حاليًا، التي يواكبها تنفيذ الكثير من المشروعات في إطار الخطة التنفيذية لرؤية السعودية 2030 التي تعتبر المنطقة الشرقية أحد أركانها المهمة من واقع الثقل الصناعي والتجاري فيها.

يُذكر أن المخطط تزيد مساحته على 10 ملايين متر مربع، وهو مخطط معتمد اعتمادًا أوليًّا (ش د 916)، وينقسم إلى قسمين: شمالي وجنوبي، يفصلهما طريق الملك فهد بإطلاله تتجاوز أربعة كيلومترات، ويربط بينهما جسر شُيد حديثًا.

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